Bakan Memişoğlu bartın sokaklarında esnafla buluştu, 103 yıllık gazeteyi ziyaret etti

esnaf gezisinde sohbetler:

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bartın'da Vali Nurtaç Arslan ve AK Parti il yöneticileriyle birlikte kentin işlek caddelerinde yürüyerek esnafı ziyaret etti. Ziyaret sırasında kendisine kestane kebabı ikram edildi ve esnafın gündemindeki talepler tek tek not alındı.

Bir tatlıcı dükkanında karşılaştığı kişinin, Saadet Partisi İl Başkanı Mücahit Mekeç'in babası Ali İhsan Mekeç olduğu ve Bakan Memişoğlu'nun sağlık hizmetleriyle ilgili sorularına Mekeç'in tahlil sonuçlarının iyi çıktığını söyleyerek yanıt verdiği görüldü. Memişoğlu, özellikle büyükler için yapılan genel sağlık kontrollerinin önemine vurgu yaptı.

engelli vatandaş ve esprili anlar:

Caddede tekerlekli sandalyesi ile bekleyen bir engelli vatandaşla da sohbet eden Bakan Memişoğlu, vatandaşın alnından öperek yakın ilgi gösterdi. Gezide ayrıca Vali Nurtaç Arslan'ın tanıttığı veteran futbolcusu esnaf arasında geçen esprili diyaloglar gülüşmelere neden oldu; esnafın "stoper oynuyorum" yanıtı, Memişoğlu'nu güldürdü.

gözlükçüden tek tip tabela talebi:

Bakanı kapıda karşılayan bir gözlükçü, bilinen büyük markaların reklamları nedeniyle yerel gözlükçülerin zorlandığını belirterek tek tip tabela uygulaması talebinde bulundu. Memişoğlu, internetten lens satışına izin verildiğini hatırlatarak "Tek tip tabela konusuna da bakalım" diyerek talebi not aldı.

103 yıllık Bartın Gazetesi ziyareti:

Memişoğlu ve beraberindekiler, 103 yıldır yayın hayatına devam eden Bartın Gazetesi'nin ofisini ve yüz yılı aşkın süredir kitapevi olarak kullanılan iş yerini ziyaret etti. Gazetenin Rumi 6 Eylül 1340 (Miladi 1924) tarihinde yayımlanmaya başladığı, ilk 30 sayısının el yazması olduğu ve sonraki sayılarının matbu olarak basıldığı bilgisi ziyaret esnasında paylaşıldı.

Gazetenin sahibi ve genel yayın yönetmeni Esen Aliş, gazeteye ilişkin ilk ve son sayılardan örnekler gösterdi; Memişoğlu, gazeteyi ilgiyle inceledi ve gazetenin 103. yıl dönümünü kutladı.

Esnaf gezisinin ardından Bakan Memişoğlu, Bartın Ticaret ve Sanayi Odası'nda sivil toplum temsilcileriyle buluştu, gazi aileleri ve şehit yakınlarını ziyaret etti; ardından Amasra'da sağlık yöneticileriyle toplantıya katıldı. Ziyaretlere Vali Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Bartın Emniyet Müdürü Bülent Gürcan, İl Sağlık Müdürü Özkan Pulat, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan ve diğer kurum müdürleri ile partililer eşlik etti. Bakanın Bartın'daki açılış ve programları 3 Kasım Salı günü de devam edecek.

BAKAN MEMİŞOĞLU, 103 YILDIR YAYIN HAYATINA DEVAM EDEN YEREL GAZETEYİ ZİYARET ETTİ