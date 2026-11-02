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Yalçın Koşukavak: Muğlaspor için derslerle dolu ağır gece

Muğlaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Kayserispor'a 6-0 yenildikleri maçın ardından disiplin zaafı ve erken geriye düşmenin etkili olduğunu söyledi.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 23:01

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Yalçın Koşukavak: Muğlaspor için derslerle dolu ağır gece

Maç sonrası değerlendirme

Trendyol 1. Lig’in 13. haftasında Muğlaspor, deplasmanda Kayserispor'a 6-0 mağlup oldu. Maçın ardından takımın teknik direktörü Yalçın Koşukavak alınan farklı yenilgiye tepki gösterdi.

maçın özeti:

Karşılaşma genelinde Muğlaspor'un aradığı ritmi bulamadığı, erken geriye düştüğü ve oyuna denge kurmakta zorlandığı görüldü. Skor tabelası ilk yarı ve ikinci yarıdaki gollerle 6-0 şeklinde kapandı.

koşukavak'ın değerlendirmesi:

Yalçın Koşukavak maç sonrası, "Zor bir deplasmana geldik. Bu skor bize yakışmadı. Çünkü biz disiplinli bir takımdık. Bizim için çok kötü bir gece. Geçen hafta 5-0 kazanıp, bu haftada 6-0 kaybediyorsunuz. Ancak bu maçtan öğreneceğimiz çok şey var. Çok erken geriye düştük. Oyuna girmeye çalışırken çok bariz hatalar yaptık. İşin özeti ilk yarı 3 tane biz attık. İkinci yarı da 3 tane Kayserispor attı. Kayserispor’u tebrik ederim" dedi.

Koşukavak, alınan farklı yenilginin kendilerine yakışmadığını belirterek, disiplin ve odağın yeniden sağlanmasının önemine vurgu yaptı ve takımıyla birlikte bu maçtan dersler çıkaracaklarını söyledi.

TRENDYOL 1. LİG’DE KAYSERİSPOR’A 6-0 MAĞLUP OLAN MUĞLASPOR’UN TEKNİK DİREKTÖRÜ YALÇIN KOŞUKAVAK...

TRENDYOL 1. LİG’DE KAYSERİSPOR’A 6-0 MAĞLUP OLAN MUĞLASPOR’UN TEKNİK DİREKTÖRÜ YALÇIN KOŞUKAVAK, MAÇIN ARDINDAN YAPTIĞI AÇIKLAMADA, "BİZİM İÇİN ÇOK KÖTÜ BİR GECE" DEDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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