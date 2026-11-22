Siverek'te operasyon:

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Yapılan operasyonda, bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkân sağlama suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Y. isimli hükümlü gözaltına alındı.

suçlama ve yakalama süreci:

Yakalama, nitelikli suçlardan aranan şahısların tespitine yönelik yürütülen çalışmanın sonucu olarak gerçekleşti. İlgili ekiplerin saha çalışması ve soruşturma adımları sonrası Ö.Y.'nin bulunduğu yerdeki operasyon neticesinde şahıs güvenlik güçlerince ele geçirildi.

gözaltı sonrası adli süreç:

Gözaltına alınan hükümlünün jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi. Olay, İl Jandarma Komutanlığı'nın nitelikli suçlarla mücadele kapsamındaki yakalama faaliyetlerinin bir parçası olarak kayda geçti.

Yetkililer, benzer çalışmaların aranan şahısların yakalanmasına ve adli mercilere teslimine devam edeceğini belirtti.

SİVEREK