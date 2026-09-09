Çivril'de dört gün sürecek elma, kültür ve sanat buluşması

Çivril'de festival hazırlıkları tamamlandı

Denizli'nin Çivril ilçesinde bu yıl 28'incisi düzenlenecek Uluslararası Elma Tarım ve Kültür Festivali için hazırlıklar tamamlandı. 10-13 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek etkinliklerin programı hakkında bilgi veren Çivril Belediye Başkanı Semih Dere, festivalin tarımın yanı sıra ilçenin doğal ve tarihsel zenginliklerini görünür kılmayı amaçladığını vurguladı.

Hazırlıklar ve program detayları:

Festival öncesi basın mensuplarıyla İki Sıfır Çamlık Kafe'de bir araya gelen yetkililer arasında Çivril Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Gürol Mutlu ile Çivril Ziraat Odası Başkanı Mehmet Özkul da yer aldı. Dere, dört gün boyunca her yaştan katılımcıya yönelik etkinlikler planlandığını belirtti. Programda tarımsal faaliyetlerden çocuk etkinliklerine, geleneksel yarışmalardan konferans ve konserlere kadar geniş bir içerik bulunuyor.

Geçen yıl ilki oluşturulan Kültür Sokağı bu yıl daha kapsamlı hazırlanacak ve yöresel ürünler ile ilçeye özgü kültürel değerler ön plana çıkarılacak. Dere, Kültür Sokağı ile Çivril'e gelen ziyaretçilerin ilçenin kültürünü yakından tanımasının hedeflendiğini ifade etti.

Finansman ve festivalin hedefleri:

Toplantıda festivalin finansmanına ilişkin bilgi de verildi. Başkan Dere, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da festival için belediye bütçesinden harcama yapılmayacağını açıkladı ve organizasyonun bu anlayışla tamamlanacağını belirtti. Bu yaklaşımın, etkinliklerin sürdürülebilirliğine katkı sağlaması hedefleniyor.

Dere ayrıca festivalin Çivril'in üretim, kültür ve turizm değerlerinin tanıtımına önemli katkı sunacağını söyleyerek tüm vatandaşları 10-13 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 28. Uluslararası Elma Tarım ve Kültür Festivali'ne davet etti.

DENİZLİ’NİN ÇİVRİL İLÇESİNDE BU YIL 28’İNCİSİ DÜZENLENECEK ULUSLARARASI ELMA TARIM VE KÜLTÜR FESTİVALİ İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI. 10-13 EYLÜL TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK FESTİVAL ÖNCESİNDE ÇİVRİL BELEDİYE BAŞKANI SEMİH DERE, BASIN MENSUPLARIYLA DÜZENLENEN KAHVALTI PROGRAMINDA BİR ARAYA GELEREK ETKİNLİK TAKVİMİ VE FESTİVAL KAPSAMINDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ VERDİ.