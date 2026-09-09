Çamlıdere'de huzur arayanların rotası: Şeyh Ali Semerkandi türbesi

Çamlıdere'de manevi bir çekim merkezi

Ankara'nın Çamlıdere ilçesindeki Şeyh Ali Semerkandi Haziretleri türbesi, ziyaretçilere huzur vermeye devam ediyor. Hz. Ömer'in soyu olduğu belirtilen Şeyh Ali Semerkandi, Anadolu'nun önde gelen manevi rehberlerinden biri olarak kabul ediliyor. Türbe, köklü soyunun getirdiği manevi miras ve asırlardır süren derviş iklimiyle, iç huzur arayanlar için odak noktası haline geldi.

Ziyaretçilerin ortak arzusu: huzur ve dua

Günlük hayatın baskısından kaçıp dua etmek ve ruhunu dinlendirmek isteyenler, Türkiye'nin dört bir yanından türbeye geliyor. Ziyaretçiler, Şeyh Ali Semerkandi'nin huzurunda dua edip bölgenin tarihi ve kültürel dokusunu deneyimliyor; mekan, binlerce vatandaş için manevi bir sığınak işlevi görüyor.

Tanıklıklar: kişisel deneyimler

Türbeyi düzenli ziyaret edenlerden Ali Ekiciler, "Burada çok güzel bir zatımız yatıyor. Kabe’de de imamlık yapmış. Buraya gelindiği zaman insanın ruhu rahatlıyor, duaları kabul oluyor. Ben buraya haftada bir kez gelirim. Buraya gelsinler. İşleri güçleri rast gider. Onun ilhamını almak lazım" diyerek mekanın etkisini özetliyor.

Çamlıdere'ye yeni taşınan Uğur Aydın, geçirdiği baypas ameliyatından sonra türbeye olan bağlılığının arttığını belirtiyor: "Ben Çamlıdere’ye yeni taşındım. Yaylada oturuyorum. Baypas ameliyatı geçirdim. O ameliyattan sonra benim sevgim kendisine daha çok arttı. Çünkü acil bir ameliyata girdim. O esnada aklıma gelen iki zat vardı. Biri Şeyh Ali Semerkandi, diğeri de Abdulkadir Geylani’ydi. Mümkün olduğunca kendisini gelip ziyaret etmeye çalışıyorum. Bugün de annemi getirdim. Hem manevi ortamı güzel hem de ben sürekli gelip kendisine teşekkür ediyorum. Vatandaşların buraya gelip görmelerini isterim."

Murat Sarı ise türbenin ölüm ve ahiret bilincini hatırlattığını vurguluyor: "Manevi huzura erişiyorum. Hz. Muhammed’in manevi evladını ziyaret etmekten dolayı çok mutluyum. İnşallah Hz. Muhammed’i (Sallallahü teala alyhi ve sellem) de ziyaret ederiz. Pazartesi günü de buradaydım. Buradaki manevi iklimi görüp huzur buluyoruz. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. Böyle yerler insana hem ölümü hem de ahireti hatırlatır".

Yerel halk ve ziyaretçiler, türbenin yalnızca bireysel ibadet için bir alan olmadığını, aynı zamanda bölgenin kültürel hafızasını taşıyan bir merkez olduğunu belirtiyor. Ziyaretler, hem ruhsal ihtiyaçlara yanıt veriyor hem de Çamlıdere'nin tarihi dokusuna dikkat çekiyor.

ANKARA’NIN ÇAMLIDERE İLÇESİNDE YER ALAN ŞEYH ALİ SEMERKANDİ TÜRBESİ, ZİYARETÇİLERİN MANEVİ HUZURUNA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR.