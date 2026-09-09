Beyağaç'ta 15 yılın coşkusu: Hüseyin Çokal yağlı pehlivan güreşleri geri dönüyor

güreşlere genel bakış:

Beyağaç, ata sporu yağlı güreşin önemli organizasyonlarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Beyağaç Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Geleneksel Hüseyin Çokal Yağlı Pehlivan Güreşleri, 4 Ekim Pazar günü 15'inci kez gerçekleştirilecek.

katılım ve hazırlıklar:

Ege Bölgesi'nin öne çıkan güreş takvimleri arasında yer alan organizasyon için hazırlıklar sürüyor. Geçen yıl 700'ü aşkın pehlivanın katıldığı müsabakaların bu yıl daha yoğun bir katılımla gerçekleşmesi bekleniyor ve ilçe merkezinde hazırlık çalışmalarına hız verildi.

organizasyon ve davet:

Sezayi Pütün, güreş takvimini sosyal medya hesabından duyurarak tüm hemşehrilerini ve güreşseverleri organizasyona davet etti. Pütün, ata sporumuz yağlı güreşin heyecanının Ege’nin Kırkpınarı Beyağaç’ta yaşanacağını belirtti ve 15'inci Geleneksel Hüseyin Çokal Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne herkesi çağırdı. Ayrıca güreşlerin düzenlenmesine sundukları katkılardan dolayı Bülent Nuri Çavuşoğlu ile güreş ağamız merhum Ramazan İrioğlu'nun damadı Hüseyin Ulucaköy'e teşekkür etti.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE BEYAĞAÇ BELEDİYESİ İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENEN GELENEKSEL HÜSEYİN ÇOKAL YAĞLI PEHLİVAN GÜREŞLERİ, BU YIL 4 EKİM PAZAR GÜNÜ 15'İNCİ KEZ GERÇEKLEŞTİRİLECEK