Çivril'de Işıklı Millet Bahçesi hafta sonlarının buluşma noktası oldu

Işıklı Millet Bahçesi'nde hafta sonu hareketliliği

Denizli'nin Çivril ilçesinde bulunan Işıklı Millet Bahçesi, hafta sonunu değerlendirmek isteyen vatandaşların yeni uğrak noktalarından biri haline geldi. Yazdan kalma havayı fırsat bilen aileler ve arkadaş grupları, bahçede doğal ortamda vakit geçiriyor; sohbet ediyor, piknik yapıyor ve dinlenme imkânlarından faydalanıyor.

Doğayla iç içe dinlenme imkânı:

Millet bahçesi, sunduğu yeşil alanlar ve dinlenme olanaklarıyla öne çıkıyor. Ziyaretçiler, gölgelik alanlarda oturup yemek yerken çevrenin temizliğine ve doğal güzelliğine vurgu yapıyor. Alanda vakit geçiren Süleyman Altınyaldız, "Almanya’da böyle bir yer bulamayız. Türkiyemiz cennet bahçemiz, tertemiz. Yazdan kalma günü değerlendirmek istedik" şeklinde konuştu. Altınyaldız, bu tür kamusal alanların değerinin bilinmesi gerektiğini de belirtti.

Vatandaşların gözünden bahçe:

Hafta sonunu arkadaşlarıyla değerlendiren ziyaretçiler de benzer memnuniyeti dile getirdi. Abdullah Ekrem ise "Burada arkadaşımla günümüzü değerlendiriyoruz." diyerek, alanın sosyalleşme ve dinlenme ihtiyacını karşıladığını vurguladı. Ailelerin rahatça oturup yemek yiyebildiği alanda, yerel halk ve ziyaretçiler Işıklı Millet Bahçesi'ni tercih etmeye devam ediyor.

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