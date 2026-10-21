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Çivril’den fırçaya: yarım asırlık anadolu anlatısı

Resim öğretmeni Emin Güler, Çivril’den başlayan meslek yaşamını yarım asırlık tuval birikimiyle Anadolu insanının yaşam mücadelesini resmederek sürdürüyor.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 10:46

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Çivril’den fırçaya: yarım asırlık anadolu anlatısı

Çivril’den başlayan sanat serüveni

Resim öğretmeni ve ressam Emin Güler, meslek yaşamına Denizli’nin Çivril ilçesinde başlayıp yarım asırlık üretim sürecini tuvale aktararak sürdürüyor. Öğretmenlikle başlayan bu yol, Güler’in sanatını Anadolu insanının gündelik yaşamı ve doğayla kurduğu ilişki üzerinden şekillendirmesine zemin oluşturdu.

Eğitim ve öğretmenlik yılları:

1968 yılında Mersin İlk Öğretmen Okulundan mezun olan Güler, ilk görevine Çivril’in Osmanköy İlkokulunda başladı. Denizli’nin çeşitli köy ve kasabalarında toplam altı yıl öğretmenlik yaptıktan sonra, 1974-1975 eğitim-öğretim yılında girdiği Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümünden 1978 yılında mezun oldu. Eğitimini tamamladıktan sonra yeniden Denizli’ye dönüp resim öğretmeni olarak görevini sürdürdü.

Temalar, yaklaşım ve üretim:

Güler’in eserleri, Anadolu insanının doğayla ve yaşam koşullarıyla mücadelesine odaklanıyor. Sanat yaşamı boyunca çok sayıda kişisel ve karma sergiye katılan sanatçı, yurt dışındaki sanat organizasyonlarında aldığı ödüllerle çalışmalarını uluslararası platformlara taşıdı. Eserlerinde öne çıkan temalar arasında "Kısmetin Peşinde", "Denizin Bereketi" ve "Gün Altında Anadolu" yer alıyor.

Güler, balıkçıların denizle, Anadolu insanının toprakla kurduğu ilişkiyi ve yaşamın varoluş mücadelesini kendi renk ve kompozisyon anlayışıyla tuvale aktarıyor. Çalışmalarında canlıların günlük yaşam savaşına sıkça yer vererek izleyiciyi hem görsel hem duygusal bir bağ kurmaya davet ediyor.

Sanatçının yaklaşımını kendi sözleriyle şöyle özetlemek mümkün: "Anadolu’yu ve Anadolu insanının yaşamını bilen, bu yaşantının içinden gelen biri olarak gözlem ve yaşanmışlıklarımın senteziyle resimlerimi oluşturuyorum. Çalışmalarımda insan ve çevresinin yaşama çabası temel konumu oluşturuyor. Kimi zaman balıkçıların denizle, kimi zaman Anadolu insanının toprakla mücadelesi; kimi zaman da bir canlının yaşam kavgası tuvalimde yer buluyor. Seçtiğiniz konularla öz ve biçim bütünlüğü sağlayıp size ait ifade dilini ortaya koymak en temel çabamdır."

Çivril’de başlayan öğretmenlik serüvenini sanatla birleştiren Güler, Anadolu’nun kültürel birikimini ve insan hikâyelerini eserleri aracılığıyla gelecek kuşaklara aktarmayı sürdürüyor. Sanatçının üretimi, hem yerel yaşantının görünür kılınması hem de evrensel bir temasın resim diline dönüştürülmesi açısından dikkat çekiyor.

EMİN GÜLER VE TUVAL

EMİN GÜLER VE TUVAL

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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