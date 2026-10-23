Neapco Türkiye Eskişehir'de 35 milyon euroluk yatırımla Q1 standardında üretime başladı

Neapco Türkiye yeni tesisini Ford Q1 sertifikasıyla birlikte açtı

Küresel otomotiv parça üreticisi Neapco'nun Türkiye yapılanması Neapco Turkey Otomotiv A.Ş., Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yeni tesisinin açılışını Ford Q1 kalite ödül töreniyle eş zamanlı gerçekleştirdi. Şirket yetkilileri ve protokolün katıldığı törende, fabrikanın devreye alınmasının yatırım, kapasite ve istihdam boyutları ön plana çıktı. Tesis için yapılan toplam yatırım yaklaşık 35 milyon Euro olarak açıklandı; yıllık montaj kapasitesi 1,5 milyon adede çıkarıldı ve istihdam 120 kişiye ulaştı.

Q1 ödülü ve kalite yaklaşımı:

Törende söz alan Neapco Turkey Genel Müdürü Hüseyin Erdem, Ford Q1 ödülünün yalnızca bir başarı belgesi olmadığını, sürdürülebilir kalite ve sürekli iyileştirme taahhüdünün bir göstergesi olduğunu vurguladı. Erdem, "Ford Q1 Ödülü bizim için yalnızca bir ödül değil; kaliteye olan bağlılığımızın, süreçlerimizi sürekli iyileştirme yaklaşımımızın ve müşteri memnuniyetini önceliklendirme anlayışımızın önemli bir göstergesidir" dedi ve saha çalışanlarına, özellikle "gece gündüz demeden alın teri döken tüm çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum" sözleriyle teşekkür etti.

Neapco Holdings Küresel Başkanı ve CEO'su Kenneth L. Hopkins ise ekibin disiplinine dikkat çekerek, "Ford Q1 statüsünü elde etmek son derece önemli bir başarıdır ve kazanılması hiç de kolay olmayan bir unvandır" ifadesini kullandı; ödülün üretimden bakıma, lojistikten kaliteye kadar tüm birimlerin ortak çalışmasının sonucu olduğunu belirtti ve "Başarıyla gurur duymalıyız ancak asla rehavete kapılmamalıyız" uyarısında bulundu.

Yatırımın seyri ve gelecek planları:

Genel Müdür Hüseyin Erdem açılış konuşmasında Neapco Türkiye'nin 2020'de Dilovası'nda 25 personelle başladığı yolculuğunu anlattı. Erdem, müşteri talepleri doğrultusunda Eskişehir'in seçildiğini ve 2023'te talaşlı imalata yönelik yatırımların başlatıldığını söyledi. Fabrikanın arkasında bulunan 9 bin 500 metrekare açık alanın ileride kapasite artışı ve yeni yatırımlar için önemli bir potansiyel sunduğuna dikkat çekildi.

Konuşmalarda Ford Otosan Satın Alma Direktörü Tunç Yerli, iki kurum arasındaki iş birliğinin geçmişine değinerek, Amerika'daki Neapco tesisine erken dönemde duyduğu hayranlığı anımsattı ve Türkiye'deki tesisin yabancı muadillerinden farkı olmadığını söyledi. Neapco Avrupa Operasyonlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Edmund Majtyka da Türkiye ekibinin çalışma ortamı ve adanmışlığına vurgu yaptı; Majtyka, başlangıçtaki çekincelerinin yersiz çıktığını belirterek, Polonya ekibi adına Türkiye ekibine kehribar taşından sembolik bir ağaç hediye etti.

Neapco Holdings CEO'su Kenneth L. Hopkins açılışta şirketin son on yıldaki büyümesine de dikkat çekti ve "Müşterilerimizi dinlememiz sayesinde son 10 yılda yıllık 600 milyon dolar satış yapan bir şirketten, bugün 2 milyar dolara yaklaşan bir dünya markasına dönüştük" dedi. Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Başkan Vekili Hasan Ünal ise küresel bir markanın üretim üssünün Eskişehir'de olmasının kentin otomotiv geçmişiyle örtüştüğünü vurguladı.

Programın ardından protokol üyeleri ve şirket yöneticileri fabrikayı gezerek açılış kurdelesini kesti.

Üretim, kalite performansı ve AR-GE atılımları:

Tören sonrası İHA muhabirine konuşan Hüseyin Erdem, Neapco Türkiye'nin fabrikasında "sekiz ay sıfır hatayla" çalışarak Q1 ödülünü hak ettiğini belirtti. Erdem, yapılan yatırımların bugünü değil geleceği hedeflediğini; mevcut ürünlerin elektrikli araçlarda da kullanıldığını ve şirketin bunun ötesine geçerek araçlara tekerlek içinde motor (in-wheel motor) üzerine AR-GE yürüttüğünü söyledi. Erdem, prototiplerin yollarda olduğunu ve testlerin tamamlanmasının ardından seri üretime geçilmesini umduklarını ifade etti.

Neapco'nun Eskişehir tesisi, hem Ford Q1 standardını belgeleyerek kalite taahhüdünü pekiştirdi hem de 35 milyon Euro tutarındaki yatırım, 1,5 milyon adetlik yıllık montaj kapasitesi ve 120 kişilik istihdamıyla bölgedeki sanayi altyapısına katkı sunmayı hedefliyor.

OTOMOTİV PARÇA ÜRETİCİSİ NEAPCO'NUN TÜRKİYE YAPILANMASI NEAPCO TURKEY OTOMOTİV A.Ş., ESKİŞEHİR OSB'DEKİ YENİ TESİSİNDE FORD Q1 KALİTE ÖDÜLÜ TÖRENİ İLE FABRİKA AÇILIŞINI BİR ARADA GERÇEKLEŞTİRDİ.