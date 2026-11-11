Dolar 50,2279 +0,02%
Euro 56,0802 -0,03%
Bist 11.661,86 +0,00%
Altın Gram 6.568,46 +0,93%
EUR/USD 1,1161 -0,06%
Brent Petrol 92,23 +0,81%
--°

Çivrilli çiftçiler melas satışına itiraz etti

Denizli'nin Çivril ilçesindeki pancar üreticileri, melasın bu yıl çiftçilere satılmayacağı iddiasına tepki gösterip kararın yeniden değerlendirilmesini istedi.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 09:14

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Çivrilli çiftçiler melas satışına itiraz etti

Çivril üreticileri melas satışına itiraz etti

Denizli’nin Çivril ilçesinde şeker pancarı üreticileri, Uşak Şeker Fabrikası ve Çivril Pancar Kooperatifi tarafından melasın bu yıl özel firmalara satılacağı bildirimi üzerine tepkili. Üreticiler, yıllardır fabrikadan satın aldıkları melasa erişiminin kısıtlanmasının hem hayvancılık hem de tarımsal üretim maliyetlerini artıracağını söylüyor.

Çiftçilerin talepleri:

Yassıhöyük Mahallesi Muhtarı Ömer Turan kararın açıklanmasının ardından üreticiler adına durumu anlattı. Turan, melasın hem hayvan yemi hem de gübre olarak önemine vurgu yaparak, "Pancar melası hem hayvan yemi hem de gübre olarak kullanabildiğimiz düşük maliyetli bir üründü. Çiftçi melası bedava almıyor, parasıyla alıyor. Özel firmaya satacaklarına çiftçiye satsınlar." dedi.

Yerel üreticilerin kaygıları:

Sarılar Mahallesi Muhtarı Önder Akkoyun ise pancar üretip fabrikaya teslim ettiklerini, sonra fabrikadan ihtiyaç duydukları melası satın aldıklarını belirtti. Akkoyun, "Çiftçi kendi ürettiği ürünün posasını parasıyla alamıyor. Bu ürün kış aylarında hayvan yemi olarak çok tercih edilen ve faydalı bir besin. Onun dışında tarlaya atıldığında gübre vazifesi görüyor." sözleriyle kararın yeniden değerlendirilmesini istedi.

Besici İbrahim Öz de melasın içerdiği şeker sayesinde kışın hayvanlara enerji verdiğini, ekonomik bir yem kaynağı olduğunu vurguladı: "Melas en ucuz yem bitkisi. İçerdiği şeker ile kışın hayvanlara enerji veriyor ve üşümemelerine fayda sağlıyor. Madem satacaklar, çiftçiye satsınlar."

Üreticiler, artan üretim maliyetleri ve alım sürecindeki sorunların üstüne bu yeni kısıtlamanın, özellikle hayvancılıkla uğraşan ailelerin kış hazırlıklarını zorlayacağını belirterek yetkililerden kararın gözden geçirilmesini talep ediyor. Fabrika ve kooperatif yetkililerinin ise melasın özel firmalara satılacağı yönündeki açıklaması üreticilerde belirsizlik yarattı; çiftçiler fiyatlı ve erişilebilir bir aracı girdi kaynağı olan melasa ulaşmak istiyor.

ÜRETİCİLER

ÜRETİCİLER

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İlçe odalarıyla ortak güç vurgusu: Bursa’nın tüm potansiyeline odaklanma kararı
images

Growtech Antalya alım heyetleriyle yeni ticaret kapılarını aralıyor
images

İzmir'de inşaat bürokrasisine ortak çözüm masası kuruldu
images

Altıntaş'ta METİP denetimi: patates tarlarda işçi ve hasat koşulları incelendi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Adana Ceyhan ve Yumurtalık ekseninde 10 yılda Türkiye'nin üretim ve lojistik üssüne dönüşecek

Didim'de Çehov coşkusu: iki tek perdelik komedi bir arada

adü'de 'liderler konuşuyor' söyleşisinde gençlerle bir araya geldi

Kaymakam ev ziyaretleriyle Sultanhisar'da öğrencilerin eğitim hedeflerine kulak verdi

TREND HABERLER

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor

Avrupa’da yukarıya tırmanış: Reis ve Ozan Tufan Freiburg sınavını değerlendirdi

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Beşiktaş'ta son prova: Italiano taktik hazırlıklarını tamamladı