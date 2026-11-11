Çivrilli çiftçiler melas satışına itiraz etti

Çivril üreticileri melas satışına itiraz etti

Denizli’nin Çivril ilçesinde şeker pancarı üreticileri, Uşak Şeker Fabrikası ve Çivril Pancar Kooperatifi tarafından melasın bu yıl özel firmalara satılacağı bildirimi üzerine tepkili. Üreticiler, yıllardır fabrikadan satın aldıkları melasa erişiminin kısıtlanmasının hem hayvancılık hem de tarımsal üretim maliyetlerini artıracağını söylüyor.

Çiftçilerin talepleri:

Yassıhöyük Mahallesi Muhtarı Ömer Turan kararın açıklanmasının ardından üreticiler adına durumu anlattı. Turan, melasın hem hayvan yemi hem de gübre olarak önemine vurgu yaparak, "Pancar melası hem hayvan yemi hem de gübre olarak kullanabildiğimiz düşük maliyetli bir üründü. Çiftçi melası bedava almıyor, parasıyla alıyor. Özel firmaya satacaklarına çiftçiye satsınlar." dedi.

Yerel üreticilerin kaygıları:

Sarılar Mahallesi Muhtarı Önder Akkoyun ise pancar üretip fabrikaya teslim ettiklerini, sonra fabrikadan ihtiyaç duydukları melası satın aldıklarını belirtti. Akkoyun, "Çiftçi kendi ürettiği ürünün posasını parasıyla alamıyor. Bu ürün kış aylarında hayvan yemi olarak çok tercih edilen ve faydalı bir besin. Onun dışında tarlaya atıldığında gübre vazifesi görüyor." sözleriyle kararın yeniden değerlendirilmesini istedi.

Besici İbrahim Öz de melasın içerdiği şeker sayesinde kışın hayvanlara enerji verdiğini, ekonomik bir yem kaynağı olduğunu vurguladı: "Melas en ucuz yem bitkisi. İçerdiği şeker ile kışın hayvanlara enerji veriyor ve üşümemelerine fayda sağlıyor. Madem satacaklar, çiftçiye satsınlar."

Üreticiler, artan üretim maliyetleri ve alım sürecindeki sorunların üstüne bu yeni kısıtlamanın, özellikle hayvancılıkla uğraşan ailelerin kış hazırlıklarını zorlayacağını belirterek yetkililerden kararın gözden geçirilmesini talep ediyor. Fabrika ve kooperatif yetkililerinin ise melasın özel firmalara satılacağı yönündeki açıklaması üreticilerde belirsizlik yarattı; çiftçiler fiyatlı ve erişilebilir bir aracı girdi kaynağı olan melasa ulaşmak istiyor.

ÜRETİCİLER