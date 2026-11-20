KOOP-DES desteğinin Kastamonu'daki yansımaları

Kastamonu Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, KOOP-DES çerçevesinde 2020 yılından bu yana kentteki kadın kooperatiflerine sağlanan desteğin toplamda 4 milyon TL sınırını aştığı belirtildi. Programın hedefi, kadınların ekonomik hayatta daha etkin rol almasını sağlamak ve yerel üretimi güçlendirmektir.

2020'den başlayan destek süreci ve proje örneği:

Açıklamada, KOOP-DES kapsamında verilen ilk desteğin 2020 yılında S.S. Kastamonu Sanat İşleyen Eller ve Yöresel Lezzetler Kadın Kooperatifi'ne sağlandığı kaydedildi. Program, kooperatiflerin makine ve ekipman yatırımlarını, nitelikli personel istihdamını ve kapasite gelişimini hedefleyen projelere hibe desteği veriyor.

2026 uygulama limitleri ve son başvuru sonuçları:

2026 yılı uygulamasında makine ve ekipman alımları için hibe esas proje tutarı üst sınırı 1 milyon TL olarak belirlendi. Nitelikli personel istihdamı desteğinde ise bir personel için yıllık 420 bin TL, iki personel için yıllık toplam 840 bin TL üst sınırları açıklandı. 2026 başvuruları son olarak 15 Mayıs tarihinde alındı ve Haziran ayında değerlendirme komisyonunca puanlanan projeler arasından Kastamonu'dan üç kadın kooperatifinin projeleri hibe almaya hak kazandı; bu projelerin toplam destek tutarı 1 milyon 563 bin TL olarak duyuruldu.

Açıklamada ayrıca program kapsamındaki destek oranlarına ilişkin bilgiler de paylaşıldı: proje tutarlarının illerin sosyoekonomik gelişmişlik kademelerine göre yüzde 50 veya yüzde 75'i Ticaret Bakanlığı tarafından karşılanıyor; ortaklarının en az yüzde 90'ı kadınlardan oluşan kooperatiflerde yüzde 75 hibe oranı uygulanıyor. Nitelikli personel istihdamı desteği ise belirlenen üst sınırlar dahilinde yüzde 100'e kadar karşılanabiliyor.

Yetkililer, 2026'da kabul edilen projelerle birlikte 2020'den beri sağlanan toplam desteğin 4 milyon TL'yi aştığını vurguladı. Sağlanan hibelerin, kadın kooperatiflerinin üretim kapasitesini artırması, istihdam yaratması ve yerel ekonomiye katkı sağlaması bekleniyor.

KASTAMONU VALİSİ MEFTUN DALLI TARAFINDAN VERİLEN DESTEKLERİN SÖZLEŞMELERİ İMZALANDI.