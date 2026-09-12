Geleceği oyunla keşfediyorlar: MiniFest Kapadokya çocukları ağırladı

MiniFest Kapadokya çocuk festivali başladı

Nevşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen MiniFest Kapadokya Çocuk Festivali, çocukların yoğun ilgisiyle açıldı. Festival alanında kurulan renkli ve eğitici stantlar, genç ziyaretçilerin merakını uyandırırken etkinlikler hem eğlence hem öğrenme odağına dönüştü. Organizasyon, gelenekten geleceğe uzanan bir içerikle çocukların kültürel ve bilişsel gelişimini desteklemeyi hedefliyor.

Gelenekten bilime etkinlikler:

Festival alanında yer alan stantlarda çocuklar geleneksel sanatları tanıma fırsatı buldu; el sanatları atölyeleri ve kültürel oyunlarla milli değerler ve Türk kültürü anlatıldı. Aynı alanda kurulan bilim köşelerinde ise basit ve güvenli deneylerle çocukların bilimsel düşünme becerileri teşvik edildi. Sanat ve bilim etkinlikleri, katılımcıların öğrendiklerini uygulamalı olarak pekiştirebilecekleri şekilde kurgulandı.

Aile katılımı ve etkinliğin hedefleri:

Aileleriyle gelen çocuklar, farklı yaş gruplarına yönelik hazırlanan stantlarda uygulamalı çalışmalar yaptı ve gün boyu doyasıya eğlendi. Etkinlikler, çocukların kültürel değerlerle bağ kurmasını sağlamayı ve aynı zamanda bilim, sanat ve eğlenceyi bir arada deneyimlemelerini amaçlıyor. Organizasyon, çocukların merak duygusunu geliştirmeye odaklanan programlarıyla öne çıktı.

Festivale katkılarıyla dikkat çeken ve organizasyonun gerçekleşmesinde rol oynayan isimler arasında Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı yer alıyor. Etkinlik, çocuklar ve ailelerin katılımıyla yarın da devam edecek ve bölgede benzeri etkinliklerin sayısının artması hedefleniyor.

Gelecek nesiller MiniFest’te buluştu