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Kapadokya'nın minikleri gelecekle buluştu: MiniFest Kapadokya başladı

Nevşehir Belediyesi'nin MiniFest Kapadokya Çocuk Festivali, bilim, sanat ve gelenekleri bir araya getirerek çocukların merakını ve kültürel bağlarını güçlendiriyor.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 16:38

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EDİTÖR: Emre Koç

Kapadokya'nın minikleri gelecekle buluştu: MiniFest Kapadokya başladı

MiniFest Kapadokya kapılarını açtı

Nevşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen MiniFest Kapadokya Çocuk Festivali, çocukların yoğun ilgisiyle başladı. Festival alanında yer alan stantlar ve atölyeler, katılımcılara hem eğlence hem de öğrenme fırsatı sundu. Etkinlikler, gelenekten geleceğe uzanan bir içerikle çocukları kültürel ve bilimsel deneyimlerle buluşturdu.

Renkli stantlar ve uygulamalı atölyeler:

Festival alanında kurulan birbirinden ilginç stantlar çocukların ilgi odağı olurken, geleneksel sanat atölyeleri ile bilimsel deneylerin yan yana sunulması dikkat çekti. Çocuklar, uygulamalı etkinliklerde el becerilerini geliştirip bilimsel yaklaşımları keşfederken öğrendiklerini eğlenceli aktivitelerle pekiştirme imkânı buldu.

Kültür, sanat ve aile katılımı:

Farklı yaş gruplarına yönelik özgün içerikler merak duygusunu teşvik edecek şekilde tasarlandı. Aileleriyle birlikte gelen çocuklar gün boyunca etkinlik alanında vakit geçirirken, Türk kültürünü ve geleneklerini yakından tanıma fırsatı da elde etti. Rasim Arı başkanlığındaki belediye desteğiyle gerçekleştirilen festivalin amacı, çocukların kültürel değerlerle bağ kurmasına ve bilim, sanat ile eğlencenin iç içe geçtiği deneyimler yaşamalarına katkı sağlamak olarak açıklandı.

Festival, çocuklar ve ailelerin katılımıyla yarın da devam edecek ve düzenleyenlerin hedefi, bu ilk organizasyonun gelecekte daha geniş kapsamlı bir buluşmaya dönüşmesi.

NEVŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN BU YIL İLK KEZ DÜZENLENEN MİNİFEST KAPADOKYA ÇOCUK FESTİVALİ...

NEVŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN BU YIL İLK KEZ DÜZENLENEN MİNİFEST KAPADOKYA ÇOCUK FESTİVALİ, ÇOCUKLARIN YOĞUN İLGİSİYLE BAŞLADI. FESTİVAL ALANINDA BİRBİRİNDEN RENKLİ VE EĞİTİCİ STANTLARI GEZEN ÇOCUKLAR, HEM EĞLENDİ HEM DE YENİ BİLGİLER ÖĞRENDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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