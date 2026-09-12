Zabıtadan ağustosta kapsamlı denetim: 2 bin 321 işlemle kent düzeni gözetildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın vatandaş odaklı belediyecilik anlayışı doğrultusunda Ağustos 2026 boyunca kent genelinde yoğun denetimler gerçekleştirdi. Amaç, kamu düzeninin sağlanması, halk sağlığının korunması ve şehir estetiğinin sürdürülmesiydi.

denetim alanları ve öncelikler:

Ay boyunca ekipler şehirde eş zamanlı uygulamalarla öncelikli alanları kontrol etti. Toplam 2 bin 321 denetim kapsamında; 301 seyyar satıcı, 110 servis ve ticari araç, mevzuat uygunluğu için 210 markette etiket denetimi yapıldı. Kamusal alanların düzenli kullanımı için 220 işgal denetimi gerçekleştirilirken, kent estetiği ve çevre sağlığına yönelik 220 çevre kirliliği incelemesi yürütüldü.

Halk arasındaki olumsuz etkileri azaltmaya yönelik çalışmalarda ise 510 kişiye yönelik dilenci denetimi uygulandı. Ticari faaliyetlerin şeffaf ve mevzuata uygun sürdürülmesi amacıyla Kayseri Hal Kompleksi girişlerinde de yoğun kontroller yapıldı; burada 750 hal giriş rüsum denetimi gerçekleştirildi.

uygulama yöntemi ve sonuçları:

Denetimler sırasında mevzuata aykırı uygulamalara anında müdahale edildi ve toplam 310 idari işlem uygulandı. Bu süreç, hem haksız kazançların önlenmesine hem de şehir düzeni ve estetiğinin korunmasına somut katkı sağladı. Ekiplerin eş zamanlı ve hedef odaklı çalışması, denetim kapsamının geniş tutulmasını ve hızlı çözüm üretimini mümkün kıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, "Düzenli ve Temiz Şehir, Mutlu Toplum" anlayışıyla denetim ve kontrol faaliyetlerini kararlılıkla sürdürüyor. Vatandaşların daha düzenli, güvenli ve sağlıklı bir şehir ortamında yaşamalarını sağlamak amacıyla bu çalışmalar aralıksız devam edecek.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI EKİPLERİ, AĞUSTOS AYINDA KAMU DÜZENİ, HALK SAĞLIĞI VE ŞEHİR ESTETİĞİNİN KORUNMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA KENT GENELİNDE 2 BİN 321 DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ.