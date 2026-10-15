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Cizre'de alın teriyle üreten kadın çiftçilere yerinde kutlama

15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü'nde Cizre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarlada çalışan Rukiye Kalkan'ı ziyaret edip kadın çiftçilerin emeğini kutladı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 15:43

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Cizre'de alın teriyle üreten kadın çiftçilere yerinde kutlama

Cizre'de kadın çiftçilere yerinde teşekkür

15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü kapsamında Şırnak'ın Cizre ilçesinde kırsal alanda çalışan kadın çiftçilere yönelik farkındalık etkinliği düzenlendi. Cizre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tarlada alın teri döken Rukiye Kalkan'ı ziyaret ederek gününü kutladı ve üretime katkılarını takdir etti.

Ziyarette öne çıkan noktalar:

Gerçekleştirilen görüşmede, kadınların tarımın tüm aşamalarında üstlendiği roller, üretimdeki gayretleri ve yerel ekonomiye sağladıkları katkılar konuşuldu. Yetkililer, sahada çalışan kadınların emeğinin görünür kılınmasının önemine dikkat çekti ve tarımsal faaliyetlerdeki emek yoğunluğunun altını çizdi.

İlçe müdürlüğünün mesajı:

Etkinlik kapsamında yapılan açıklamada, toprağa emek veren ve üretime katılan tüm kadın çiftçilerin 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü kutlandı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, kadın çiftçilere teşekkür ederek destek ve tanıtım çalışmalarının süreceğini bildirdi.

15 EKİM DÜNYA ÇİFTÇİ KADINLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA CİZRE İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ...

15 EKİM DÜNYA ÇİFTÇİ KADINLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA CİZRE İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, TARLADA ALIN TERİ DÖKEN KADIN ÇİFTÇİ RUKİYE KALKAN’I ZİYARET EDEREK GÜNÜNÜ KUTLADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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