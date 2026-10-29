Cizre'de devrilen akaryakıt tankeri boş çıktı, büyük bir felaket önlendi

Cizre'de kaza: tanker takla attı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde İdil istikametinden Cizre yönüne seyir halinde olan bir akaryakıt tankeri devrildi. Olay, Cizre - İdil karayolu Ulaş köyü mevkiinde meydana geldi. Kazada araç sürücüsü İ.P. yaralandı.

Kaza gelişimi ve araç bilgileri:

Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolü yitiren 33 DFD 25 plakalı akaryakıt tankeri refüje çarparak savruldu ve takla attı. Olay yerindeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık, itfaiye ve kolluk kuvvetleri sevk edildi.

Müdahale, güvenlik önlemleri ve soruşturma:

Kazada yaralanan sürücü İ.P.'ye olay yerinde ilk müdahale yapıldı; ardından ambulansla Cizre Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bölgeye gelen jandarma ekipleri, olası başka kazaları önlemek için kara yolunda güvenlik önlemleri aldı ve trafiği bir süre kontrollü olarak sağladı.

Tankerin boş olması, olası bir yangın veya çevre felaketinin önüne geçti. Olayla ilgili soruşturma ve inceleme başlatıldı; yetkililer kazanın nedenini belirlemek için çalışma yürütüyor.

ŞIRNAK’IN CİZRE İLÇESİNDE AKARYAKIT TANKERİNİN KONTROLDEN ÇIKARAK DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI. OLASI BİR FACİANIN UCUZ ATLATILDIĞI KAZADA, TANKER SÜRÜCÜSÜ HASTANEYE KALDIRILDI.