Dalaman'da eski hatlar çıkarılıyor: 48 bin metre yeni içme suyu hattı yapıldı

Çalışmanın kapsamı:

MUSKİ Genel Müdürlüğü, Dalaman ilçesinde 2024 yılından bu yana yürüttüğü altyapı çalışmalarıyla 48 bin metre içme suyu hattı imalatı gerçekleştirdi. Kurumun son çalışması, Ege ve Karaçalı mahallelerini bağlayan Celal Bayar Caddesi üzerinde devam eden 1.000 metre uzunluğundaki hat yenileme işi oldu.

Yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras talimatları doğrultusunda ekonomik ömrünü tamamlayan hatların öncelikli olarak değiştirildiği, 2024, 2025 ve 2026 yılının ilk 7 ayında toplamda 48 bin metreye ulaşan imalatın aynı tempoyla sürdüğü vurgulandı.

Yürütülen çalışmalar:

Celal Bayar Caddesi'ndeki yenileme tamamlandığında ekiplerin öncelikle İnönü ve Kuzey Çağlayan caddelerine geçmesi planlanıyor. Yetkililer, yılsonuna kadar bölgedeki çalışmaların tamamlanmasıyla Dalaman merkezindeki ana hatların büyük bölümünün yenilenmesini hedeflediklerini; bunun eski hatlardan kaynaklanan arıza ve basınç sorunlarını önemli ölçüde azaltacağını belirtti.

Projede kullanılan hatların değiştirilmesiyle altyapının dayanıklılığının artması, sık arızaların azalması ve üst katlara su teminindeki problemlerin giderilmesi amaçlanıyor. MUSKİ ekipleri sahada hat yenileme ve basınç düzenleme çalışmalarını eş zamanlı yürütüyor.

Yerel yöneticilerin değerlendirmesi:

Karaçalı Mahallesi Muhtarı Mutlu Akman, "Mahallemizde özellikle yüksek katlı binaların bulunduğu bölgelerde basınç sorunları yaşanıyordu. Basınç nedeniyle eski hatlarda sık sık arızalar meydana geliyordu. Hatların yenilenmesiyle birlikte bu sorunları da çözeceğiz. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras olmak üzere MUSKİ Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ege Mahallesi Muhtarı Osman Peker ise yürütülen çalışmaları, "Burada yürütülen çalışmalar basınç sorunlarının giderilmesi açısından oldukça önemli. Hatlarımız eski olduğu için basınca dayanmıyordu, patlamalar meydana geliyordu. Ekonomik ömrünü tamamlayan hatların yenilenmesiyle artık bu sıkıntılardan kurtulacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’a ve MUSKİ Genel Müdürümüz Yılmaz Şengül’e çok teşekkür ediyorum" sözleriyle değerlendirdi.

Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş da, MUSKİ ile iş birliği içinde altyapı yenilemelerinin sürdüğünü; özellikle üst katlara su çıkmaması, basınç sorunları ve sık arızalar nedeniyle mağdur olan vatandaşların bu çalışmalarla rahatlayacağını söyledi ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Yetkililer, devam eden etapların tamamlanmasının ardından Dalaman merkezindeki su dağıtımında yaşanan temel sorunların büyük ölçüde ortadan kalkacağını, böylece uzun vadede arıza ve bakım maliyetlerinin azalacağını belirtiyor.

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, DALAMAN İLÇESİNDE 2024 YILINDAN BU YANA YAPTIĞI ÇALIŞMALARLA 48 BİN METRELİK İÇME SUYU HAT İMALATI GERÇEKLEŞTİRDİ. EKİPLER BUNUN YANI SIRA SON OLARAK CELAL BAYAR CADDESİ'NDE HAT YENİLEME ÇALIŞMASI YÜRÜTÜYOR.