Cizre'de servis denetimleri: öncelik öğrenci güvenliği

Sabah erken saatlerde başlayan saha çalışmasında İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, Şube Müdürü Sabri Salgut ve denetim komisyonu üyeleri, taşımalı eğitim kapsamındaki okul servis araçlarını tek tek inceledi. Denetimlerin temel hedefi, öğrencilerin okula güvenli ve huzurlu ulaşımını temin etmektir.

Denetim kapsamı ve uygulama:

Komisyon, araçların mekanik aksamı, şoförlerin mesleki yeterlilik belgeleri, araç içi güvenlik donanımları ve hijyen koşullarını titizlikle kontrol etti. Araçların trafik ve emniyet standartlarına uygunluğu sınandı; tespit edilen eksiklikler kayıt altına alınarak giderilme süreçleri planlandı.

Veli güveni ve denetimlerin sürekliliği:

Denetim sonrası konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, "Eğitimde taşımalı sistemin sağlıklı yürütülmesinin ilk ve en önemli şartı, evlatlarımızın can güvenliğidir. Çocuklarımızın okullarına huzurlu ve güven içinde ulaşması, kurumumuzun en öncelikli işidir" dedi. Yetkililer, anlık ve planlı saha denetimlerinin eğitim-öğretim yılı boyunca kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Denetimler sırasında ortaya çıkan eksikliklerin giderilmesine öncelik verileceği, velilerin bilgilendirileceği ve gerektiğinde ilgili birimlerle koordineli çalışmalar yürütüleceği ifade edildi. Bu uygulamanın, taşımalı eğitimde güvenlik ve standartların yükseltilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

ŞIRNAK’IN CİZRE İLÇESİNDE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ŞAHAN İKE VE DENETİM KOMİSYONU, TAŞIMALI EĞİTİM KAPSAMINDAKİ OKUL SERVİS ARAÇLARINI SAHADA TEK TEK DENETLEDİ.