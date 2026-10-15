Cizre'de üreticiler için sigorta ve prim süreçlerinde iş birliği vurgusu

Görüşme ve amaçlar:

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Şırnak İl Müdürü Mahmut Gün ve beraberindeki heyet, Cizre Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sarııldız'ı makamında ziyaret etti. Toplantıya; Cizre SGK İlçe Müdürü Mehmet Acar, İlçe Müdür Yardımcısı Ayşe Ayhan ve ilçe personeli Azat Doğaner katıldı. Görüşmede, bölge çiftçilerinin sosyal güvenlik hakları ile prim koşulları ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi ana gündem maddeleri olarak ele alındı.

Ele alınan başlıklar:

Toplantıda tarım sektöründe üretim yapanların prim yükümlülükleri, kayıt süreçleri ve sigorta haklarına ilişkin uygulamalı düzenlemeler tartışıldı. Katılımcılar, çiftçilerin sahada karşılaştığı bürokratik engellerin azaltılması için kurumlar arası koordinasyonun artırılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, hızlı ve pratik çözüm üretmeye yönelik mekanizmaların hayata geçirilmesi, tarım üretiminin sürdürülebilirliği açısından öncelikli hedef olarak kaydedildi.

Tarımda destek ve iş birliğinin önemi:

Görüşmede, alın teriyle gıda güvenliğini sağlayan üreticilerin desteklenmesi gerektiği ve kurumların bu konuda yakın iş birliği içinde olacağı ifade edildi. Cizre Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sarııldız, ziyaret için İl Müdürü Mahmut Gün, İlçe Müdürü Mehmet Acar ve beraberindeki heyete teşekkürlerini iletti. Toplantı, saha ve bürokrasi arasındaki kopuklukların giderilmesine yönelik somut adımlar atılmasının önünü açacak iş birliği mesajı ile tamamlandı.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (SGK) ŞIRNAK İL MÜDÜRÜ MAHMUT GÜN VE BERABERİNDEKİ HEYET, CİZRE ZİRAAT ODASI BAŞKANI AHMET SARIILDIZ’I MAKAMINDA ZİYARET EDEREK BÖLGE ÇİFTÇİLERİNİN SOSYAL GÜVENLİK HAKLARI VE PRİM KOŞULLARI ÜZERİNE BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ.