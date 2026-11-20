Seminerin amacı ve odak noktaları:

Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen seminerin temel amacı, okullarda güvenli ortam oluşturma çabalarını güçlendirmek ve okul bahçelerinde görev yapan personelin farkındalığını artırmaktır. Program, okul çevresinde karşılaşılabilecek risklerin azaltılması ile eğitim ortamının desteklenmesine yönelik bilgilendirici yaklaşımlar sundu.

Organizasyon ve katılımcılar:

Etkinlik, Firuz Kanatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirildi. Seminere İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, İl Millî Eğitim Müdürü Sinan Aydın ile il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü yöneticileri ve emniyet teşkilatı yetkilileri katıldı. Katılımcılar arasında öncelikli olarak okul bahçelerinde görev yapan personel yer aldı.

Sunum içeriği ve beklentiler:

Program kapsamında yapılan sunumlarda "Güvenli Okul İklimi" ile "iş sağlığı ve güvenliği" konularına değinildi. Sunumlar, personelin günlük görevlerinde uygulanabilir önlemler, risk tespiti ve iletişim yöntemleri üzerine bilgiler içerdi. Seminerin, uygulamada tutarlılık ve hızlı müdahale kapasitesinin artmasına katkı sağlaması hedeflendi.

Etkinlik, kurumlar arası iş birliğinin önemini vurgulayarak, okul yönetimleri ile güvenlik birimleri arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik adımların atılmasına zemin hazırladı. Ayrıca katılımcıların mesleki farkındalıklarının yükseltilmesi yoluyla öğrencilerin güvenliğinin doğrudan desteklenmesi amaçlandı.

ESKİŞEHİR’DE "GÜVENLİ OKUL İKLİMİNİN" GÜÇLENDİRİLMESİ VE OKUL BAHÇELERİNDE GÖREV YAPAN PERSONELİN BİLİNÇLENDİRİLMESİ AMACIYLA EĞİTİM SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.