Tekirdağ'da meleklerin ritmi: zumba ile farkındalık

etkinlikte neler oldu:

Tekirdağ'da faaliyet gösteren TekirDown Melekleri Farkındalık Spor Kulübü, down sendromlu bireylerin sosyal yaşama katılımını desteklemek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla düzenlediği etkinliklere bir yenisini ekledi. Kulüp üyeleri, kısa süre önce aldıkları zumba eğitimi sonrası hazırladıkları dans gösterisini izleyicilerle paylaştı.

Zumba eğitmeni Sena Eren eşliğinde yürütülen çalışmalarda katılımcılar, müzik ritmi ve temel dans hareketlerini öğrenerek performans sergiledi. Etkinlik boyunca renkli görüntüler oluşurken katılımcılar hem eğlendi hem de birlikte hareket etmenin keyfini yaşadı.

Kulüp Başkanı Serdar Koç da gösteriye katılarak üyelerine eşlik etti. Organizasyon, katılımcıların kendilerine sunulan imkanlar ve destekle farklı alanlarda başarılı olabileceklerini gözler önüne serdi.

zumbanın sosyal ve fiziksel katkıları:

Latin dansları başta olmak üzere farklı müzik türlerini aerobik hareketlerle birleştiren zumba, eğlenceli yapısıyla fiziksel aktiviteyi ve sosyalleşmeyi aynı zeminde buluşturuyor. Müzik eşliğinde yapılan dans hareketleri, katılımcıların ritim duygusunu geliştirmesine, birlikte hareket etmeye ve sosyal etkileşim kurmaya olanak tanıyor.

TekirDown Melekleri tarafından gerçekleştirilen çalışma, dansın yalnızca bir eğlence etkinliği olmadığını; özgüven, iletişim, dayanışma ve toplumsal yaşama katılım açısından da etkili bir araç olduğunu bir kez daha gösterdi. Etkinlik, toplumda farkındalık oluşturma hedefiyle benzer çalışmaların önemini vurguladı.

TEKİRDAĞ’DA DOWN SENDROMLU BİREYLER, KISA SÜREDE ALDIKLARI ZUMBA EĞİTİMİNİN ARDINDAN DÜZENLENEN ETKİNLİKTE HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ.