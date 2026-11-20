toplantı ve katılımcılar:

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar ile Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvarın katılımıyla düzenlenen kuruluş toplantısında Ege Bölgesi Üniversiteleri Birliği resmen hayata geçirildi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen buluşma, bölgedeki yükseköğretim kurumlarının akademik ve bilimsel iş birliklerini kalıcı hale getirme amacı taşıdı.

Birlik, bölgedeki yükseköğretim potansiyelini ortak hedefler doğrultusunda güçlendirmeyi ve daha etkin kaynak kullanımı sağlamayı hedefliyor. Toplantıda üniversitelerin araştırma altyapıları, laboratuvarlar ve ileri teknoloji cihazlarının ortak kullanımına yönelik adımlar öne çıktı.

katılımcı kurumlar ve rol dağılımı:

Kuruluş protokolünde yer alan kurumlar arasında Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, İzmir Bakırçay Üniversitesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir Konak Meslek Yüksekokulu, İzmir Tınaztepe Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Uşak Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesi yer aldı. Birliğin ilk dönem başkanlığını Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi üstlenecek.

ortak araştırma, teknoloji geliştirme ve altyapı paylaşımı:

YÖK Başkanı Özvar, birliğin özellikle tarım, gıda teknolojileri, yenilenebilir enerji, su kaynakları, sağlık ve kültürel miras gibi alanlarda disiplinler arası ortak araştırmaları teşvik edeceğini vurguladı. Toplantıda, bölgedeki laboratuvar ve araştırma merkezlerinin envanterinin çıkarılarak ortak bir dijital sisteme taşınması önerildi; böylece altyapıların planlı ve verimli kullanımı sağlanacak.

Özvar ayrıca üniversitelerin Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) bütçelerinin, ilgili mevzuat ve yetkili kurulların izinleri dahilinde ortak projelere yönlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Avrupa Birliği araştırma programları ve uluslararası fonlara yönelik ortak proje hazırlama kapasitesinin artırılması da toplantının gündem maddeleri arasındaydı.

eğitimde kalite ve yapay zekâ uygulamaları:

Toplantıda eğitim programlarının sadeleştirilmesi, tekrar eden ders içeriklerinin azaltılması ve öğrencilere araştırma ile uygulama için daha fazla zaman tanınması gerektiği üzerinde duruldu. Çoktan seçmeli sınavların yaygınlığının azaltılması ve öğrencilerin problem çözme, analiz yapma becerilerinin ölçülmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Özvar, üniversitelerde yapay zekâ kullanımının yüzde 60ı aştığını belirterek, bu teknolojilerin eğitim ve araştırma süreçlerinde etik ilkeler, bilimsel doğrulama, veri güvenliği ve akademik dürüstlük çerçevesinde uygulanmasının zorunlu olduğunu vurguladı. Doktora öğrencilerinin farklı üniversitelerdeki laboratuvar ve uzmanlıklardan yararlanabilmesi için hareketliliğin desteklenmesi, ayrıca proje destek birimleri arasında koordinasyon kurulması önerildi.

Kurulan birlik, hem bölgesel sorunlara odaklanan ortak araştırma kapasitesini artırmayı hem de akademisyen ve öğrenci hareketliliğini kolaylaştırarak eğitim kalitesini yükseltmeyi amaçlıyor. Ortak altyapı envanteri ve dijital paylaşımlar hayata geçirildiğinde, bölgedeki kaynakların etkin kullanımı ve uluslararası proje başvurularında güç birliği sağlanması bekleniyor.

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. RANA KİBAR, YÖK BAŞKANI PROF. DR. EROL ÖZVAR’IN KATILIMIYLA DÜZENLENEN EGE BÖLGESİ ÜNİVERSİTELERİ BİRLİĞİ’NİN KURULUŞ TOPLANTISINDA YER ALDI. 19 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNU BULUŞTURAN BİRLİKLE ORTAK BİLİMSEL PROJELER, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME, AKADEMİSYEN VE ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ İLE ARAŞTIRMA ALTYAPILARININ BİRLİKTE KULLANILMASI HEDEFLENİYOR.