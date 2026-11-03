Samsun kent akademisi disiplinler arası eğitime kapı açtı

Samsun Kent Akademisi'nin açılışı

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Samsun Kent Akademisi, kent yaşamına yönelik eğitim rolünü üstlenerek faaliyetlerine başladı. Akademinin ilk etkinliği, Samsun Kent Müzesi’nde gerçekleştirildi ve programın açılışında Doç. Dr. Peyami Safa Günay eğitmen olarak yer aldı. Proje, şehrin kültürel ve düşünsel yaşamına katkı sunmayı amaçlayan belediye çalışmalarının bir parçası olarak planlandı.

Program ve atölyeler

Toplam sekiz farklı atölye ile yürütülecek eğitimler 10 hafta sürecek. Program kapsamında öne çıkan atölyeler arasında Film Okumaları ve Sinema Atölyesi, Yazarlık Atölyesi, Yapay Zekâ Atölyesi, Şehir ve Mimari Atölyesi, Diksiyon ve Beden Dili Atölyesi, Müzik Atölyesi ve Çocuk Edebiyatı Atölyesi yer alıyor. Her atölye, alanında deneyimli akademisyen, yazar ve eğitmenlerin rehberliğinde planlanmış ders ve uygulamaları içeriyor.

Hedefler ve katılımcıya katkı

Akademinin hedefi, katılımcıların farklı disiplinlerde bilgi ve becerilerini geliştirmelerine olanak sağlamak, yeni bakış açıları kazandırmak ve kent kültürü ile ilgili akademik ve kültürel birikimi zenginleştirmektir. Uzman isimlerin paylaşacağı bilgi ve deneyimler, katılımcılara hem teorik hem de uygulamalı kazanımlar sunacak şekilde tasarlandı. Belediye yetkilileri, projenin düzenli etkinliklerle sürdürülerek şehirde sürekli bir öğrenme ortamı oluşturmayı amaçladığını belirtti.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (SBB) TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN SAMSUN KENT AKADEMİSİ KÜLTÜRDEN SANATA, DÜŞÜNCEDEN TEKNOLOJİYE UZANAN SEKİZ FARKLI ATÖLYESİYLE EĞİTİM ÇALIŞMALARINA BAŞLADI. ALANINDA UZMAN AKADEMİSYEN, YAZAR VE EĞİTMENLERİN BİLGİ VE BİRİKİMLERİNİ KATILIMCILARLA PAYLAŞACAĞI AKADEMİNİN İLK PROGRAMI, SAMSUN KENT MÜZESİ’NDE GERÇEKLEŞTİ.