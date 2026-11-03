Dolar 49,9678 -0,02%
Euro 55,9618 +0,06%
Bist 11.075,15 +1,04%
Altın Gram 6.349,53 -0,43%
EUR/USD 1,1189 -0,01%
Brent Petrol 103,70 -1,02%
--°

Samsun kent akademisi disiplinler arası eğitime kapı açtı

Samsun Kent Akademisi, sekiz atölyeyle eğitimlere başladı; 10 haftalık programda Film Okumaları, Yazarlık, Yapay Zekâ ve Mimari atölyeleri bulunuyor.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 16:22

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Samsun kent akademisi disiplinler arası eğitime kapı açtı

Samsun Kent Akademisi'nin açılışı

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Samsun Kent Akademisi, kent yaşamına yönelik eğitim rolünü üstlenerek faaliyetlerine başladı. Akademinin ilk etkinliği, Samsun Kent Müzesi’nde gerçekleştirildi ve programın açılışında Doç. Dr. Peyami Safa Günay eğitmen olarak yer aldı. Proje, şehrin kültürel ve düşünsel yaşamına katkı sunmayı amaçlayan belediye çalışmalarının bir parçası olarak planlandı.

Program ve atölyeler

Toplam sekiz farklı atölye ile yürütülecek eğitimler 10 hafta sürecek. Program kapsamında öne çıkan atölyeler arasında Film Okumaları ve Sinema Atölyesi, Yazarlık Atölyesi, Yapay Zekâ Atölyesi, Şehir ve Mimari Atölyesi, Diksiyon ve Beden Dili Atölyesi, Müzik Atölyesi ve Çocuk Edebiyatı Atölyesi yer alıyor. Her atölye, alanında deneyimli akademisyen, yazar ve eğitmenlerin rehberliğinde planlanmış ders ve uygulamaları içeriyor.

Hedefler ve katılımcıya katkı

Akademinin hedefi, katılımcıların farklı disiplinlerde bilgi ve becerilerini geliştirmelerine olanak sağlamak, yeni bakış açıları kazandırmak ve kent kültürü ile ilgili akademik ve kültürel birikimi zenginleştirmektir. Uzman isimlerin paylaşacağı bilgi ve deneyimler, katılımcılara hem teorik hem de uygulamalı kazanımlar sunacak şekilde tasarlandı. Belediye yetkilileri, projenin düzenli etkinliklerle sürdürülerek şehirde sürekli bir öğrenme ortamı oluşturmayı amaçladığını belirtti.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (SBB) TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN SAMSUN KENT AKADEMİSİ KÜLTÜRDEN...

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (SBB) TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN SAMSUN KENT AKADEMİSİ KÜLTÜRDEN SANATA, DÜŞÜNCEDEN TEKNOLOJİYE UZANAN SEKİZ FARKLI ATÖLYESİYLE EĞİTİM ÇALIŞMALARINA BAŞLADI. ALANINDA UZMAN AKADEMİSYEN, YAZAR VE EĞİTMENLERİN BİLGİ VE BİRİKİMLERİNİ KATILIMCILARLA PAYLAŞACAĞI AKADEMİNİN İLK PROGRAMI, SAMSUN KENT MÜZESİ’NDE GERÇEKLEŞTİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Şarköy'ün zeytinyağına tescil: üretim kimliği coğrafi işaretle koruma altına alı...
images

Cadılar bayramı kutlamaları hakkında federasyondan kültürel uyarı
images

Tarihi Sinop Cezaevi duvarlarında mehterle tarih canlandı
images

Sinop'ta 812. fetih yıldönümünde Alaaddin Camii'nde mevlit programı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ani soğuma Ege'yi etkiliyor, Aydın'da zirai don riski

Aydın’da ekim ayında kapsamlı güvenlik seferberliği: bin 352 aranan şahıs yakalandı

Tomarza-Malatya bağlantı yolu çift yönlü olarak yeniden trafiğe açıldı

Barınakta şeffaflık talebi gerilimi: hayvanseverler ve görevliler karakola götürüldü

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı