Tarihi Sinop Cezaevi duvarlarında mehterle tarih canlandı

tarihi mekânda mehter sesleri:
Sinop’un fethinin 812. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Tarihi Sinop Cezaevi alanında mehter gösterisi düzenlendi. Cezaevi duvarları, mehter ekibinin icra ettiği marşlarla yankılandı.
Mehter ekibi programda "Ceddin Deden Neslin Baban", "Eski Ordu Marşı" ve "Ölürüm Türkiyem" eserlerini seslendirdi. Performans, alandakilerin yoğun ilgisini çekti.
Vatandaşların ilgiyle takip ettiği gösterinin ardından dualar edildi.
program akışı ve katılımcılar:
Programa Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Sinop Üniversitesi Rektörü Şakir Taşdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Güzel, AK Parti Sinop İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu ve vatandaşlar katıldı.
Kutlama programı, yapay zekâ teknolojisiyle hazırlanan kısa film gösterimiyle sona erdi.
SİNOP’TA 3 KASIM FETİH KUTLAMALARI KAPSAMINDA TARİHİ SİNOP TARİHİ CEZAEVİ’NDE MEHTER PROGRAMI DÜZENLENDİ.
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