Cadılar bayramı kutlamaları hakkında federasyondan kültürel uyarı

Anadolu Aşiretler Federasyonu'ndan Cadılar Bayramı uyarısı

Anadolu Aşiretler Federasyonu Genel Başkanı Ferhat Armağan, Türkiye'de son dönemde düzenlenen Cadılar Bayramı etkinliklerine yönelik tepki gösterdi. Armağan, bu tür kutlamaların gençlerin millî ve manevi değerlerinden uzaklaşmasına yol açabileceğini belirterek toplumun birlik ve beraberliği açısından kaygı duyduklarını ifade etti.

Federasyonun iddiaları ve temsil gücü:

Federasyonun açıklamasında, kuruluşun Türkiye genelinde 60 ilde temsilciliği bulunduğu, 350'den fazla aşiretin ve aralarında âlim, seyyid, kanaat önderi ve akademisyenlerin olduğu isimlerin temsil edildiği vurgulandı. Ayrıca federasyonda 100'den fazla sivil toplum kuruluşunun yer aldığı hatırlatıldı. Açıklamada, Cadılar Bayramı adı altında yapılan bazı etkinliklerin kültürel yozlaşma ve toplumun manevi yapısına zarar verme riski taşıdığı belirtildi.

Armağan, semavi dinlerin bu tür etkinlikleri kabul etmediğini savunarak "Cadılar Bayramı'nın hiçbir semavi dinde yeri olmadığını" ifade etti. Korkutucu temalarla yapılan kutlamaların toplumsal algı üzerinde olumsuz etkiler bırakabileceği ve özellikle gençlerin kimlik ve ahlak gelişimini etkileyebileceği yönündeki endişelerini dile getirdi.

Neden bir güvenlik veya eğitim meselesi olarak görülüyor?:

Federasyon açıklamasına göre mesele yalnızca bir eğlence biçiminin tercih edilmesi değil; bunun ötesinde bir toplum mühendisliği iddiası var. Açıklamada, savaşların sadece silahla yürütülmediği, bir milletin maneviyatının ve ahlakının hedef alınmasının da aynı zamanda bir yıpratma stratejisi olduğu savunuldu. Bu yüzden kültürel ve ahlaki unsurların korunmasının devlet ve toplum için stratejik önem taşıdığı vurgulandı.

Armağan, Kur'an-ı Kerim'de ortaya konan ahlaki ilkelerin ve Peygamber Efendimizin örnekliğinin benimsenmesi gerektiğini söyleyerek gençlerin bu değerlerle yetiştirilmesinin önemine dikkat çekti.

Yetkililere ve ailelere çağrı:

Açıklamada, başta Cumhurbaşkanı olmak üzere devlet yetkililerinin konuya hassasiyetle yaklaşması gerektiği ifade edildi. Federasyon, özellikle Millî Eğitim Bakanına önemli görevler düştüğünü belirterek okullar ve eğitim kurumları üzerinden yapılabilecek bilgilendirme ve yönlendirmelerle gençlerin korunabileceğini savundu.

Armağan ayrıca ailelere de çağrı yaparak, gençlere sahip çıkılması ve onların millî-manevi kimliklerinin güçlendirilmesinin gerekliliğini vurguladı. Federasyon bu tür etkinliklerin toplum üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini düşündüğünden yetkililerle iletişim ve değerlendirme beklentisini iletti.

Kapanışta federasyon, kendi benliğinden, maneviyatından ve kültürel değerlerinden uzaklaşılmaması gerektiğini kaydederek bu tür oluşumların dikkatle değerlendirilmesini istedi.

ANADOLU AŞİRETLER FEDERASYONU GENEL BAŞKANI FERHAT ARMAĞAN