Çocuk hakları için hamur yoğruldu: Tekirdağ'da waffle atölyesi

Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında çocuklara yönelik bir waffle atölyesi düzenlendi. Etkinlik, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen İyilik Var Platformu çerçevesinde, Süleymanpaşa Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü aracılığıyla Okul Destek Projesi'nden yararlanan çocukların katılımıyla gerçekleştirildi.

Atölyede yapılan etkinlikler:

Atölye çalışmasında çocuklar waffle hazırlamanın aşamalarını uygulamalı olarak deneyimledi; hamur hazırlama, kalıba dökme ve süsleme gibi adımları birlikte gerçekleştirdiler. Etkinlik, çocuklara el becerilerini geliştirme ve birlikte çalışma fırsatı sundu. Ortaya çıkan lezzetlerin paylaşılması, faaliyet boyunca paylaşma ve dayanışma duygularını güçlendirdi ve renkli görüntülere sahne oldu.

Çocuk haklarına dair bilgilendirme:

Program sırasında 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nün anlam ve önemi hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Yetkililer, her çocuğun sevgi, güven, korunma, eğitim ve eşit fırsatlara sahip olma hakkı bulunduğuna vurgu yaptı. Etkinliğe katılan çocuklar da kendi ifadeleriyle haklarını dile getirerek tartışmalara katkı sundu.

Organizatörler, atölyenin çocukların sosyal gelişimine katkı sağlamak, kendilerini ifade edebilecekleri ortamlar oluşturmak ve sosyal hayata katılımlarını desteklemek amacıyla düzenlendiğini belirtti. Hem öğretici hem de keyifli geçen etkinlik, çocukların yüzlerine yansıyan mutlulukla son buldu.

TEKİRDAĞ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 20 KASIM DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ KAPSAMINDA ÇOCUKLARA YÖNELİK WAFFLE ATÖLYESİ DÜZENLENDİ.