Kilis'te çocuk hakları için farkındalık etkinliği

Kilis'te 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, kent sakinlerine çocuk haklarıyla ilgili bilgilendirme yapıldı. Organizasyonu Kilis Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda oluşturan çocuk hakları komitesi alanı stantlarla donattı ve gün boyunca çeşitli faaliyetler gerçekleştirildi.

saha çalışmaları ve stantların içeriği:

Stantlarda öncelikli olarak çocukların korunma ve güvenlik hakkı ile eğitim ve sağlık hakları üzerinde duruldu. Ayrıca temiz bir çevrede yaşama hakkı gibi konular da ziyaretçilere aktarıldı. Etkinlikte görevli çocuklar, kendi haklarını kendi sözleriyle anlatarak mesajların doğrudan muhataplardan gelmesini sağladı.

amaç ve çağrı:

Kilis Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Ali Çelik, etkinliğin amacını açıklarken 20 Kasım 1989'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edilen günü hatırlattı ve vatandaşları farkındalık faaliyetlerine davet etti. Çelik, ziyaret edenlerin stantları gezerek çocukların hangi haklara sahip olduğunu bizzat dinleyebileceklerini belirtti. Etkinlik gün boyu sürüyor ve tüm kent halkına açık tutuluyor.

KİLİS AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜR YARDIMCISI ALİ ÇELİK, 20 KASIM DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ KAPSAMINDA ÇOCUK HAKLARI KOMİTESİYLE BİRLİKTE CUMHURİYET MEYDANI'NDA ÇEŞİTLİ FARKINDALIK FAALİYETLERİ DÜZENLEDİKLERİNİ BELİRTTİ.