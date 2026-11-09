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Tiroid cerrahisinde görünür izi azaltma önceliği

Uygun hastalarda minimal invaziv ve uzaktan erişimli tiroid cerrahileri, küçük veya boyun dışı kesilerle estetik açıdan az iz bırakmayı hedefliyor.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 09:46

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EDİTÖR: Serkan Varol

Tiroid cerrahisinde görünür izi azaltma önceliği

Tiroid cerrahisinde minimal invaziv ve uzaktan erişimli yöntemler

Tiroid nodülleri, toksik guatr ve tiroid kanseri tedavisinde cerrahi yöntemler merkezi bir rol oynar. Son yıllarda teknolojik gelişmeler, uygun seçilmiş hastalarda minimal invaziv ve uzaktan erişimli cerrahilerin kullanımını mümkün kıldı. Bu yaklaşımlarda amaç, hastalığın güvenli biçimde tedavi edilmesini korurken cerrahi kesinin boyutunu ve görünürlüğünü azaltmaktır.

Liv Hospital Ulus Endokrin Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Cem Dural, yöntem seçiminin hastaya ve hastalığın özelliklerine göre yapılması gerektiğini vurguluyor: "Tiroid cerrahisinde öncelikli hedef hastalığın güvenli ve etkili bir şekilde tedavi edilmesidir. Nodülün veya tümörün özellikleri, tiroid bezinin boyutu, hastalığın yaygınlığı, lenf nodlarının durumu ve hastanın genel sağlık özellikleri ve hastanın anatomik özellikleri cerrahi yöntemin belirlenmesinde önem taşıyor."

kimler için uygun:

Her hasta minimal invaziv cerrahi için uygun olmayabilir. Prof. Dr. Dural, özellikle büyük tiroid bezleri, ileri evre hastalıklar, bazı tiroid kanserleri veya yaygın lenf nodu tutulumu olan vakalarda farklı cerrahi yaklaşımların gerekebileceğini belirtiyor. Bu nedenle ayrıntılı değerlendirme ve hasta özelinde karar süreci esastır.

cerrahi yaklaşımlar ve seçim ölçütleri:

Genel olarak bu yöntemler doğrudan boyundan erişim ile uzaktan erişim olmak üzere iki ana grupta toplanıyor. Direkt boyundan erişim kapsamında Minimal İnvaziv Tiroidektomi ve MIVAT gibi teknikler örnek verilmekte; uzaktan erişim yolları ise kesilerin boyun dışında konumlandırılmasına olanak sağlayabiliyor. Ancak Prof. Dr. Dural, "İz bırakmayan cerrahi ifadesi, ciltte hiçbir iz oluşmayacağı anlamına gelmemelidir. Her cerrahi işlem ciltte belirli ölçüde iz bırakabilir. Buradaki hedef, uygun hastalarda izin mümkün olduğunca az görünür veya gizli olmasını sağlamaktır" diyerek beklentilerin doğru yönetilmesi gerektiğini vurguluyor.

Sonuç olarak, minimal invaziv ve uzaktan erişimli teknikler estetik kaygıları azaltma potansiyeli taşısa da cerrahinin güvenliği ve hastalığın etkin tedavisi her zaman öncelikli olmalıdır. Uygun hasta seçimi, kapsamlı değerlendirme ve deneyimli cerrah ekibi doğru yöntemin belirlenmesinde anahtar rol oynar.

LİV HOSPİTAL ULUS ENDOKRİN CERRAHİSİ UZMANI PROF. DR. AHMET CEM DURAL

LİV HOSPİTAL ULUS ENDOKRİN CERRAHİSİ UZMANI PROF. DR. AHMET CEM DURAL

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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