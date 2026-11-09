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Çocuk tiyatrosu ile çevre bilinci sahnede: Melikgazi'de 'uçan şemsiyeler' rüzgârı

Melikgazi Belediyesi'nin iki seansta sahnelediği Uçan Şemsiyeler oyunu, keyifli anlatımıyla çocuklara çevre bilinci ve sosyal gelişim imkânı sundu.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 14:16

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Çocuk tiyatrosu ile çevre bilinci sahnede: Melikgazi'de 'uçan şemsiyeler' rüzgârı

Etkinlik ve katılım detayları:

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu hafta sonu düzenlenen etkinlikle ilgili olarak çocuklara yönelik bir gösteriye daha imza attıklarını belirtti. Uçan Şemsiyeler adlı tiyatro oyunu, Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda iki seans halinde sahnelendi ve minik izleyiciler ile aileleri tarafından yoğun ilgi gördü.

Oyun, sürekli kirletilen alanlarda oyun oynayamayan çocukların hikâyesini ele alarak, çevreyi kirleten karakterleri temiz olmaya ve çevreyi korumaya ikna etme çabasını anlattı. Sahnedeki müzikli anlatım ve öğretici kurgu, çocukların dikkatini çekerken onlara somut davranış değişiklikleri için örnek sundu.

Tiyatronun çocuk gelişimine katkısı:

Başkan Palancıoğlu, tiyatronun çocukların zihinsel, duygusal ve sosyal gelişiminde önemli rol oynadığını vurguladı. Sanatın birleştirici gücü sayesinde farklı yaşamları ve bakış açılarını anlamayı öğrendiklerini söyleyen Palancıoğlu, tiyatronun hayal gücünü ve ifade becerilerini güçlendirdiğini belirtti.

Palancıoğlu ayrıca, "Bu güzel oyun için tüm oyunculara ve emek veren herkese çok teşekkür ederim." diyerek emeği geçenleri kutladı. Etkinliğe katılan aileler ve çocuklar da benzer kültürel organizasyonların artarak sürmesini talep etti.

Sonuç olarak, Melikgazi'de düzenlenen bu tür kültür-sanat etkinlikleri çocuklara sadece eğlence sunmakla kalmayıp, onlara çevre bilinci aşılamak ve sosyal becerilerini geliştirmek için de önemli bir mecra oluşturuyor.

MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANI DOÇ. DR. MUSTAFA PALANCIOĞLU, HAFTA SONU ÇOCUKLAR İÇİN GÜZEL BİR...

MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANI DOÇ. DR. MUSTAFA PALANCIOĞLU, HAFTA SONU ÇOCUKLAR İÇİN GÜZEL BİR ETKİNLİĞE DAHA İMZA ATTIKLARINI SÖYLEYEREK, SAHNELENEN UÇAN ŞEMSİYELER OYUNUNUN ÇOK İLGİ GÖRDÜĞÜNÜ BELİRTTİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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