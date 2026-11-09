şehzadeler’de 9 ayda başvuruların büyük bölümü çözüldü

Fen İşleri Müdürlüğü 9 aylık faaliyet raporunu açıkladı

Şehzadeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde vatandaşlardan ve kurumlardan gelen taleplere yönelik yürüttüğü çalışmaların 9 aylık özetini paylaştı. Açıklamaya göre toplam 5.100 başvurunun 4.342'si tamamlanarak hizmete dönüştürüldü; bu da %85,14 oranında bir çözüm başarısı anlamına geliyor.

çözüme kavuşturulan işler:

Belediye ekipleri, gelen talepleri önceliklendirme ve saha müdahaleleriyle kısa sürede sonuçlandırdı. Yürütülen işler arasında yol, altyapı ve kamusal alan düzenlemeleri öne çıktı. Fen İşleri Müdürlüğü'nün koordineli çalışması sayesinde birçok kritik ihtiyaç yerinde giderildi ve vatandaş memnuniyeti artırıldı.

devam eden talepler ve yönlendirmeler:

Açıklamada, çalışma programında yer alan 573 başvurunun hâlâ devam ettiği ve bu başvuruların toplam içindeki payının %11,24 olduğu belirtildi. Bunun yanı sıra belediyenin yetki alanı dışında kalan 185 başvuru ise ilgili kurum olan Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne yönlendirildi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, yapılan açıklamada ilçedeki hizmet anlayışını şu sözlerle özetledi: "Şehzadeler’de yaşayan her bir hemşehrimizin huzuru, güvenliği ve konforu bizler için çok kıymetli. Fen İşleri Müdürlüğümüz, 9 aylık süreçte gece gündüz demeden yoğun bir tempoyla çalışarak vatandaşlarımızdan ve kurumlarımızdan gelen taleplerin yüzde 85’inden fazlasını çözüme kavuşturdu. Sahadaki sorunlara hızlı müdahale eden, çözüm odaklı hizmet anlayışımızla ilçemizin her sokağına ve mahallesine dokunmaya devam edeceğiz."

Belediye, tamamlanmamış işleri kısa sürede programa alıp bitirmeyi ve sorumluluk alanı dışındaki talepleri ilgili kurumlarla koordine ederek sonuçlandırmayı hedefliyor.

ŞEHZADELER BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ, 9 AYDA VATANDAŞLARDAN VE KURUMLARDAN GELEN 5 BİN 100 BAŞVURUNUN YÜZDE 85,14’ÜNÜ SONUÇLANDIRDI. BELEDİYE BAŞKANI HAKAN ŞİMŞEK, İLÇENİN HER MAHALLESİNDE HİZMET ÇALIŞMALARININ ARALIKSIZ SÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ.