Kuşadası'nda asayişin sürekliliği için güvenlik çalışmaları değerlendirildi

Kuşadası'nda asayiş toplantısı:

Vali Dr. Osman Varol başkanlığında Kuşadası Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı tesislerinde asayiş toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Kuşadası genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğinin korunması ile kamu düzeninin sağlanmasına ilişkin konular ele alındı.

Gündemdeki öncelikler:

Toplantıda, asayiş olaylarına karşı alınan tedbirler ve sahada yürütülen çalışmaların etkinliğinin artırılmasına yönelik değerlendirmeler yapıldı. Güvenlik hizmetlerinin mevcut durumu üzerinde durularak uygulamaların etkinliğinin güçlendirilmesi amaçlandı.

Değerlendirme ve amaç:

Vali Dr. Osman Varol başkanlığında yapılan toplantının, ilçede huzur ve güven ortamının devamlılığının sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirildiği bildirildi. Toplantıda ele alınan hususlar, saha uygulamalarının gözden geçirilmesi ve tedbirlerin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına odaklandı.

AYDIN VALİSİ DR. OSMAN VAROL BAŞKANLIĞINDA KUŞADASI SAHİL GÜVENLİK KARAKOL KOMUTANLIĞI’NDA ASAYİŞ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.