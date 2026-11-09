Kafesinan ile Erciyes manzarası Kayseri'de yeni buluşma noktası oldu

Erkilet Millet Bahçesi'ne yeni soluk

Kocasinan Belediyesi tarafından Erkilet Millet Bahçesi'nde yapımı tamamlanan Kafesinan, Kayseri'nin panoramik şehir manzarasını ziyaretçilerle buluşturacak bir mekan olarak hizmete hazırlanıyor. Konumu ve geniş bahçesiyle dikkat çeken tesis, hem doğayla huzuru hem de şehrin estetik görüntüsünü aynı anda sunmayı hedefliyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, projenin bölgeye yakıştığını vurgulayarak, "Kayseri'mizin güzelliğini Kafesinan'ın lezzetleriyle buluşturuyoruz." dedi. Başkan Çolakbayrakdar, iç tefrişat çalışmalarının tamamlanmasının ardından mekanın hemşehrilere açılacağını aktardı.

Kafesinan'ın özellikleri:

Yeni mekanın en belirgin özelliklerinden biri, geniş ve nezih bir bahçeye sahip olması. İç düzenleme ve donanım tamamlandığında, Kafesinan ziyaretçilere konforlu bir ortam sağlayacak. Mekanın tasarımı, Erciyes'in ve Kayseri şehir siluetinin panoramik görüntüsünü ön plana çıkaracak şekilde planlandı.

Tesiste sunulacak hizmetler arasında kafe işletmeciliğinin yanı sıra sosyal etkinliklere uygun düzenlemeler de bulunuyor. Projenin Kocasinan'ın marka değerine katkı sağlaması, hem kültürel hem de turistik açıdan beklentileri yükseltiyor.

Sosyal yaşam ve etkinlik alanı:

Kafesinan yaklaşık 70-80 kişinin aynı anda ağırlanabileceği kapasiteye sahip olacak şekilde dizayn edildi. Belediye yetkilileri, mekanın yalnızca bir kafe işlevi görmeyeceğini; akşam saatleri ve hafta sonlarında çeşitli sosyal etkinlikler, buluşmalar ve kültürel programlara ev sahipliği yapacağını belirtiyor.

Başkan Çolakbayrakdar, hemşehrilerin aileleriyle ve dostlarıyla huzurlu vakit geçirebilecekleri bir alan yaratmayı amaçladıklarını söyleyerek, projenin kente sosyal yaşam açısından değer katacağını ifade etti. Erkilet Millet Bahçesi'ne eklenen Kafesinan ve devam eden seyir terası inşaatının, Kocasinan'da yaşam kalitesini yükseltme hedefinin parçası olduğu vurgulandı.

Belediye yetkilileri, mekanın hizmete girmesiyle birlikte bölgenin ziyaretçi profilinde artış ve sosyal kullanımda çeşitlenme beklediklerini belirtti. Kocasinan yönetiminin yatırım ve hizmet odaklı yaklaşımı çerçevesinde bu tür projelerin süreceği kaydedildi.

KOCASİNAN BELEDİYESİ TARAFINDAN KAYSERİ’NİN EŞSİZ ŞEHİR MANZARASINI PANORAMİK OLARAK İZLEME İMKANI SUNAN ERKİLET MİLLET BAHÇESİ’NDE, KOCASİNAN’IN TESCİLLİ MARKASI KAFESİNAN’IN YAPIMI TAMAMLANDI. DOĞAYLA HUZURU, EŞSİZ MANZARAYLA LEZZETİ BİR ARAYA GETİRECEK OLAN KAFESİNAN’IN BÖLGEYE ÇOK YAKIŞTIĞINI BELİRTEN KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR, "KAYSERİ’MİZİN GÜZELLİĞİNİ KAFESİNAN’IN LEZZETLERİYLE BULUŞTURUYORUZ." DEDİ.