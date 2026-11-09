Suşehri'nin il olma talebi Kelkit Vadisi'nin doğal merkezliğiyle gerekçelendirildi

Suşehri'nin il olma talebi gerekçeleri:

STSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, Suşehri'nin '100 İl 1000 İlçe Projesi' kapsamında il yapılması gerektiğini vurguladı. Özdemir, ilçenin stratejik coğrafi konumu, il merkezine olan mesafesi ve zorlu ulaşım şartlarının yanı sıra etrafındaki ilçelere sunduğu doğal merkezlik ve yüksek iktisadi potansiyelini değerlendirme ölçütleri arasında saydı.

Neden nüfus tek başına ölçüt olamaz:

Özdemir, il olma tartışmalarında değerlendirmelerin yalnızca nüfus sayısına indirgenmesinin eksik bir yaklaşım olduğunu belirtti. İlçenin D-100 karayolu üzerinde, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'yla bağlantı kuran kritik bir lojistik koridorun parçası olduğuna dikkat çekti; ayrıca Suşehri'nin Sivas'a olan uzaklığının 130 kilometreyi aştığını ve güzergâhta 2 bin metrenin üzerindeki rakımlara sahip çetin dağ geçitleri bulunduğunu hatırlattı.

Geminbeli Tüneli ve kamu hizmetleri:

Başkan Özdemir, Geminbeli Tüneli'nin tamamlanmasıyla bölgedeki lojistik fırsatların artacağını söyledi. Suşehri'nin il statüsüne kavuşması halinde kamu kurumlarının doğrudan yerinden hizmet vereceğini ve vatandaşların yaşadığı mağduriyetlerin son bulacağını ifade etti.

Konuşmasında Özdemir, 'Suşehri; stratejik coğrafi konumu, il merkezine olan mesafesi ve zorlu ulaşım şartları, etrafındaki ilçelere sunduğu doğal merkezlik niteliği ve yüksek iktisadi potansiyeliyle '100 İl 1000 İlçe Projesi' kapsamında il yapılmayı en çok hak eden ilçelerimizden biridir' sözlerine yer verdi.

TBMM ve İçişleri Bakanlığı'na çağrı:

Özdemir, il statüsü kararının İçişleri Bakanlığı'nın idari değerlendirmeleri ve TBMM'nin yasama iradesiyle şekilleneceğini hatırlatarak, Suşehri'nin bu süreçte göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti. Yerel yönetim statüsünün ekonomiyi canlandıracağını ve kamu hizmetlerinde verimliliği artıracağını vurgulayan Özdemir, alınacak kararın bölge halkı ve ekonomisi açısından tarihi bir adım olacağını kaydetti.

SİVAS TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANI ZEKİ ÖZDEMİR, “SUŞEHRİ; STRATEJİK COĞRAFİ KONUMU, İL MERKEZİNE OLAN MESAFESİ VE ZORLU ULAŞIM KOŞULLARI, ETRAFINDAKİ İLÇELERE SUNDUĞU DOĞAL MERKEZLİK NİTELİĞİ VE YÜKSEK İKTİSADİ POTANSİYELİYLE '100 İL 1000 İLÇE PROJESİ' KAPSAMINDA İL YAPILMAYI EN ÇOK HAK EDEN İLÇELERİMİZDEN BİRİDİR” DEDİ.