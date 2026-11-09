Mevlana mahallesi 20 bin 500 metrekarelik parkla daha yeşil hale geldi

Mevlana mahallesi için kapsamlı park düzenlemesi tamamlandı

Talas Belediyesi, ilçenin yeşil alan kapasitesini artırma hedefi doğrultusunda Mevlana Mahallesi'nde önemli bir adım attı. Belediye ekipleri tarafından yapımı tamamlanan 4 park ile mahalleye toplam 20 bin 500 metrekare yeni yeşil alan kazandırıldı. Çalışma, nüfus bakımından ilçenin en kalabalık mahallesi olan Mevlana'da yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlıyor.

Parkların konumu ve donatılar:

Projede Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı üzerinde yer alan üç park ile Abdullah Bağceci Camii çevresinde düzenlenen 8 bin 500 metrekarelik alan öne çıkıyor. Yeni parklar, modern park anlayışıyla tasarlanarak kent mobilyaları, zengin bitki çeşitliliği, etkin aydınlatma, güvenlik unsurları ve otopark düzenlemeleri gibi temel donatılara sahip olacak şekilde donatıldı. Bu düzenlemeler, hem günlük kullanım hem de akşam saatlerinde güvenli ve konforlu bir ortam sunmak üzere planlandı.

Belediye hedefleri ve gelecek planları:

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yatırımın yalnızca fiziksel bir düzenleme olmadığını vurgulayarak, "Bizim belediyecilik anlayışımızda insanı merkeze alan, hemşehrilerimizin huzurla vakit geçirebildiği, çocuklarımızın güvenle oynadığı, ailelerimizin nefes aldığı yaşam alanları oluşturmak var" dedi. Başkan Yalçın, tamamlanan projelerin Mevlana'daki yeşil alan ihtiyacını karşılamaya yönelik adımlar olduğunu belirtti ve Talas'ı daha yaşanabilir kılma hedefinin sürdüğünü ifade etti.

Ayrıca belediye, Mevlana Mahallesi dışında ilçe genelinde 5 yeni parkın yapım çalışmalarının da devam ettiğini açıkladı. Bu çalışmaların tamamlanmasıyla Talas'ın yeşil dokusunun güçlendirilmesi ve mahalle sakinlerine daha fazla dinlenme, sosyalleşme imkânı sunulması hedefleniyor.

Gerçekleştirilen düzenlemeler, mahalle ölçeğinde çevresel kaliteyi artırmayı, sosyal yaşamı desteklemeyi ve kentsel estetiği geliştirmeyi amaçlayan bütüncül bir yaklaşımın parçası olarak değerlendiriliyor.

TALAS BELEDİYESİ, İLÇENİN YEŞİL ALAN KAPASİTESİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALARINA HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR. KAYSERİ’NİN NÜFUS BAKIMINDAN EN BÜYÜK MAHALLESİ MEVLANA’DA YAPIMI TAMAMLANAN 4 PARKI HİZMETE AÇAN BELEDİYE, MAHALLEYE TOPLAM 20 BİN 500 METREKARELİK YENİ YEŞİL ALAN KAZANDIRDI.