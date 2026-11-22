Çocuklar Ferdi Tayfur'la sanatla buluştu: müze ve park gezisi

Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Sarıçam Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen etkinlik kapsamında, Adana'da sosyoekonomik destek hizmeti alan ve ebeveyn kaybı yaşamış çocuklar Ferdi Tayfur Müzesi ve Sanat Parkı'nı ziyaret etti.

etkinliğin kapsamı ve amaçları:

Etkinlik, 'İyilik Var' ve 'ODES Projesi' kapsamında gerçekleştirildi. Programın hedefi çocukların sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunmak, sanatla temas etmelerini sağlamak ve güvenli bir öğrenme ortamı yaratmaktı.

müze gezisinde öne çıkan noktalar:

Gezide katılımcılar, Adana'da doğup büyüyen sanatçı Ferdi Tayfur'un yaşam öyküsü ile sanat hayatını, plak ve kaset koleksiyonunu, filmlerini ve kişisel eşyalarını yakından tanıma fırsatı buldu. Müze rehberleri eserler ve sanatçının kariyeri hakkında bilgilendirme yaptı.

Çocukların yönelttiği sorular cevaplanarak etkileşimli bir öğrenme süreci sağlandı; bu yaklaşımın sosyal ve kültürel farkındalıklarını artırmaya katkı sunduğu belirtildi. Ziyaret kapsamında ayrıca katılımcılar için bir sinema etkinliği düzenlendi.

Program, hem bireysel gelişim hem de toplumsal destek mekanizmalarının sahadaki etkisini görünür kılma açısından değerlendirildi. Kurum yetkilileri, benzer etkinliklerin sürdürülebilirliğine vurgu yaptı ve çocukların sanatla kurduğu bağın güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

ADANA’DA SOSYOEKONOMİK DESTEK HİZMETİ ALAN ÇOCUKLAR, FERDİ TAYFUR MÜZESİ VE SANAT PARKI’NI ZİYARET EDEREK SANATÇININ HAYATINI VE ESERLERİNİ YAKINDAN TANIDI.