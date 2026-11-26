etkinlik amacı ve katılımcılar:

Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen Dünya Balıkçılık Günü etkinliğinde öğrencilere balıkçılık ve su ürünleri konusunda farkındalık kazandırılması hedeflendi. Programa Gölebakan, Gölbelen ve Akçakale ilkokullarından öğrenciler katıldı. Etkinliğin öncelikli amacı, su kaynaklarının ve balık varlığının korunması ile sürdürülebilir balıkçılık bilincini küçük yaşlardan itibaren geliştirmekti.

program akışı:

Etkinlikte öğrencilere balıkçılık ve su ürünleri hakkında bilgilendirici sunumlar yapıldı, ardından bilgi yarışması düzenlendi. Ayrıca Dünya Balıkçılık Günü kapsamında gerçekleştirilen resim yarışmasının ödül töreni programın önemli bölümlerinden birini oluşturdu. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere madalya ve hediyeler takdim edildi.

vali'nin vurguları:

Vali Ömer Hilmi Yamlı, ödül alan öğrencileri tebrik ederek madalya ve hediyelerini teslim etti. Konuşmasında özellikle Çıldır Gölü başta olmak üzere Ardahan’ın doğal zenginliklerinin gelecek nesillere aktarılmasının önemine değindi. Vali Yamlı, su kaynaklarının korunmasının ve sürdürülebilir balıkçılık anlayışının benimsenmesinin ortak sorumluluk olduğunu, çocuklara küçük yaşlardan itibaren doğayı koruma bilincinin kazandırılmasının gerekliliğini vurguladı.

BALIKÇILIK ETKİNLİĞİ