Çocuklara sağlıklı yaşam alışkanlığı kazandırma hedefi: Nevşehir'de etkinlik

Nevşehir'de halk sağlığı haftası kapsamında çocuklara eğitim

3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' temalı program, Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezi tarafından gerçekleştirildi. Etkinliğe Op. Dr. Hasan Tartar ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Hakan Keskin katıldı.

Eğitim içeriği:

Etkinlikte çocuklara sağlıklı beslenmenin önemi, hareketli ve aktif yaşamın yararları, kişisel hijyen ve temizlik alışkanlıkları ile ağız ve diş sağlığı konularında bilgiler verildi. Anlatımlar, çocukların yaşlarına uygun hazırlanan eğitici ve uygulamalı etkinliklerle desteklendi.

Uygulama ve amaç:

Programda düzenlenen oyunlar ve çeşitli aktiviteler sayesinde çocuklar hem sağlıklı yaşam konusunda bilgi sahibi oldu hem de keyifli vakit geçirdi. Etkinliğin amacı, çocuklarda sağlıklı yaşam alışkanlıklarını erken yaşta kazandırmak ve toplum genelinde sağlık farkındalığını artırmaktı.

NEVŞEHİR’DE 3-9 EYLÜL HALK SAĞLIĞI HAFTASI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA ÇOCUKLARA YÖNELİK "SAĞLIKLI ÇOCUK, SAĞLIKLI GELECEK" TEMALI ETKİNLİK DÜZENLENDİ