arnavutköy'de yeni medyanın eğitim merkezi yükseliyor

Arnavutköy’den uygulamalı yeni medya eğitimi:

Arnavutköy Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yeni Medya Akademi, dijital dünyanın ve iletişim sektörünün ihtiyaçlarına yanıt veren uygulama odaklı bir eğitim modeli sunuyor. Akademi, İbn Haldun Üniversitesi ile iş birliği içinde yürütülen programlarda akademik bilgi ile sektör deneyimini bir araya getiriyor. Profesyonel stüdyo ve teknik altyapı, kursiyerlere teorik derslerin ötesinde pratik deneyim kazandırıyor.

program kapsamı ve mezun sayısı:

Akademinin ilk iki döneminde toplam 319 mezun verildi; ilk dönemde 150, ikinci dönemde 169 kursiyer eğitimlerini tamamladı. Eğitim yelpazesi; yeni medya ve dijital içerik üretimi, sosyal medya yönetimi, radyo programcılığı, sunuculuk, dublaj ve seslendirme, fotoğrafçılık, kamera ve çekim teknikleri, video kurgu, editörlük ve metin yazarlığını kapsıyor. Ders içerikleri, sektörün güncel ihtiyaçlarına göre şekillendirildi ve katılımcılara uygulamalı proje deneyimleri sunuldu.

yaz dönemi ve teknoloji odaklı atölyeler:

Yeni Medya Akademi, yaz aylarında düzenlenen dört haftalık özel programla eğitimleri sürdürdü. Bu dönemde verilen başlıca atölyeler arasında Uygulamalı Video Kurgu: CapCut, Dijital Medya Okuryazarlığı ve Sosyal Medya Kullanımı yer aldı. Katılımcılar hem dijital platformların etkili kullanımını öğrendi hem de doğrudan uygulama yapma imkânı buldu.

sektör iş birlikleri ve uygulamalı öğrenme:

Akademinin öne çıkan özelliklerinden biri, medya alanındaki profesyonellerle kurulan doğrudan temas. Gazeteciler, televizyon ve radyo çalışanları, sunucular, dijital içerik üreticileri ve iletişim profesyonelleri derslerde ve özel buluşmalarda kursiyerlerle deneyimlerini paylaşıyor. Bu yaklaşım, öğrencilere sadece teorik bilgi kazandırmakla kalmıyor; medya dünyasının çalışma biçimini ve güncel dinamiklerini yerinde öğrenme olanakları sunuyor.

Ayrıca, ilçedeki meslek liselerinin ilgili bölümlerinden öğrenciler bazı derslerini Yeni Medya Akademi’nin profesyonel stüdyolarında gerçekleştiriyor; böylece genç öğreniciler erken dönemde sektörel altyapıya erişebiliyor.

etki, ödül ve gelecek planları:

Arnavutköy Belediyesi’nin dijital iletişimdeki deneyimi, Yeni Medya Akademi’nin eğitim modeline de yansıyor. Belediyenin 2025 verilerine göre İstanbul’daki 39 belediye arasında sosyal medya etkileşiminde birinci sırada yer alması, elde edilen uygulama bilgilerini halkla ilişkiler ve iletişim stratejilerine dönüştürebildiğinin göstergesi olarak öne çıkıyor.

Uluslararası alanda da dikkati çeken akademi, Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) tarafından düzenlenen Golden World Awards for Excellence kapsamında ödüle layık görüldü. Bu başarı, akademinin hem içerik hem de uygulama yönünden tanınırlığını artırdı.

Akademi, eğitim serisini ekim ayında başlayacak 3. dönem ile sürdürecek. Yeni dönemde de mevcut başlıklar çerçevesinde eğitimler verilecek; hedef, belediyenin deneyimini ve sektör iş birliklerini kullanarak medya ve iletişim alanına nitelikli insan kaynağı kazandırmak.

YENİ MEDYA AKADEMİ EKİM AYINDA BAŞLAYACAK 3. DÖNEM İÇİN HAZIRLANIYOR.