Bursa istikametinde Dürdane rampasında asfalt çalışması trafik akışını yavaşlatıyor

Bursa yönünde trafik etkileniyor:

Karayolları ekiplerinin Dürdane rampasında yürüttüğü onarım çalışması nedeniyle Yalova-Bursa karayolunda yoğunluk yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta trafik kazaları sonucu zarar gören bariyerlerin yenilenmesinin ardından ekipler, bu sabah itibariyle rampada asfalt onarım çalışmalarına başladı.

Çalışmanın nedeni ve kapsamı:

Bariyerlerin onarımı ve asfalt yenileme çalışmalarının eş zamanlı yürütülmesi sebebiyle yol trafiği önce iki sonra tek şeride düşürüldü. Marmara bölgesinin en yoğun kullanılan güzergahlarından biri olan Yalova-Bursa karayolunda uygulanan şerit daraltma, akışı olumsuz etkiledi.

Sürücüler için etkiler ve uyarılar:

Şerit daraltılması nedeniyle araç kuyrukları oluştu ve Bursa istikametine trafik yer yer durma noktasına geldi; oluşan araç kuyruğu 3 kilometreyi buldu. Sürücülerden işaret ve yönlendirmelere uymaları, yol çalışmalarını dikkate alarak seyahat sürelerini yeniden planlamaları ve yoğun saatlerde mümkünse alternatif zaman dilimlerini tercih etmeleri istendi.

BURSA’DA KARAYOLLARI EKİPLERİNİN ÇALIŞMA YAPTIĞI DÜRDANE RAMPASINDA TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANIYOR.