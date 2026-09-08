Tuzla'da öncelik mağduriyetin giderilmesi: 50 bin kişinin hakkı için çağrı

Tuzla belediye başkanı bingöl: usule aykırı işlemler derhal durduruldu

Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, eylül ayı meclis toplantısında imar hakkı transferi tartışmalarına ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Göreve geldikleri dönemde bazı idari işlemlerin usule aykırı olduğunu tespit ettiklerini, tespit edilen işlemleri derhal durdurarak geçmiş döneme ait işlemleri yeniden denetlediklerini ve gerektiğinde iptal ettiklerini belirtti.

Bingöl, sorunun açığa çıkarılmasının ve konunun ilgili kurumlara bildirilmesinin kendisi tarafından yapıldığını vurgulayarak, belediyenin yetkisindeki işlemlere ilişkin denetim ve geri alma sürecini yürüttüklerini ifade etti.

İBB'nin denetim sorumluluğu ve teftiş süreci:

Bingöl, imar hakkı transferleriyle ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)nin denetim ve gözetim sorumluluğuna dikkat çekti. 2019–2024 yılları arasında 48 başvuru yapıldığına işaret eden Bingöl, bu başvurulara neden teftiş başlatılmadığını sordu ve İBB'nin yıllar içinde gözlemlediği hatalara sessiz kaldığını kaydetti.

Ayrıca, İBB teftiş raporunda aktarılan hatalara göre 500 bin metrekarelik emsal transferinde de hatalı işlem tespit edildiğini belirterek, kurumun hem idari hem de cezai yönlerinin eşzamanlı değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Bingöl, 12 Haziran 2026 tarihli teftiş raporuna atıfla rapordaki tespitlerin gerekçelerini aktardı ve raporla yıkım veya ruhsat iptali gibi uygulamalar gündeme gelmeden önce çözüm üretmenin önemine vurgu yaptı.

Mağduriyetin boyutu ve çözüm talebi:

Konuşmasının merkezi noktasını mağduriyetlerin çözümü oluşturduğunu ifade eden Bingöl, şu anda 50 bin kişinin bu süreçten etkilendiğini ve aralarında emekliler, yaşlılar ve ev sorunu nedeniyle zor durumda kalan vatandaşların bulunduğunu söyledi. "50 bin insan, emeklisi, yaşlısı, intihar aşamasına gelmiş insan var" sözleriyle duygusal boyutu da vurguladı.

Bingöl, ceza hukuku ile idari işlemlerin birbirine karıştırılmaması gerektiğini savunarak, mağduriyet yaşayanların barınma ve temel hizmet ihtiyaçlarının öncelikli olarak idari yollarla çözülmesini talep etti: "Teftiş raporundan önce gelin, Tuzla’da 50 bin insanı kurtaralım. Sonra da teftiş raporuyla birlikte siz de benim açığa çıkarttığım konuda ceza hukukunun gereğini yerine getirin."

abonelikler, hizmet anlayışı ve siyaset vurgusu

Bingöl, yapı ruhsatlarının iptal edilmesi halinde İSKİ ve İGDAŞ aboneliklerinin de risk altında kalabileceğini belirtti. "Tuzla Belediyemizin vermiş olduğu yapı ruhsatlarına ilişkin 50 bin insanın elektriği, suyu, doğal gazının aboneliklerinin iptal riski hâlâ ortadadır" diyerek, idari işlemle çözüm bulunmadığı sürece abonelik süreçlerinin de etkileneceğini ifade etti.

Siyasi eleştirilere yanıt veren Başkan Bingöl, yerel yönetimlerin görevini hizmet üretmek olarak tanımladı ve partilerden bağımsız olarak tüm vatandaşlara eşit hizmet sözü verdi: "Tuzla Belediyesi bütün Tuzlalılarındır". Kendisine oy verip vermeyen tüm vatandaşlarla bir araya geldiğini, sahada halkla iletişim kurduğunu ve hizmet odaklı çalışmayı sürdüreceğini vurguladı.

yasal haklar, görüşmeler ve çalışma programı:

Bingöl, hakkında yapılan mesnetsiz iddialara karşı bundan sonra yasal haklarını kullanacağını söyledi ve siyasi linç korkusuyla görevden kaçmayacağını ekledi. Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile görüşmelerin sürdüğünü belirterek, sorunun kalıcı şekilde çözülmesine yönelik umutlu mesajlar verdi: "İnşallah bu sorunu tarihin çöplüğüne kavuşturacağız."

Konuşma sonunda ulaşım, çevre, dere ve deniz temizliği, kaçak deşarjların önlenmesi ve altyapı yatırımları gibi günlük hizmet alanlarında çalışmaların devam edeceğini yineleyen Bingöl, "Ben bundan sonra, bundan önce olduğu gibi sadece ama sadece hizmeti konuşacağım. Hizmetle var olacağız" sözleriyle mesajını tamamladı.

Özetle, Başkan Bingöl hem idari süreçleri işleterek geçmiş usulsüzlükleri durdurduklarını hem de 50 bin vatandaşı doğrudan etkileyen sorunun idari yollarla çözülmesini, İBB ve ilgili kurumların da sorumluluk almasını talep ediyor.

TUZLA BELEDİYE BAŞKANI AV. EREN ALİ BİNGÖL, EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISINDA YAPTIĞI KONUŞMADA, İMAR HAKKI TRANSFERİ TARTIŞMALARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU.