Çocuklarda ayak gelişimini koruyan doğru ayakkabı nasıl seçilir

Doğru ayakkabı seçimi neden önemli:

Çocukların ayak iskeleti ve kasları büyüme sürecinde olduğu için giydikleri ayakkabıların özellikleri doğrudan gelişimi etkiler. Yanlış numara veya uygun olmayan modelde ayakkabılar, zamanla ağrı, tırnak batığı ve kalıcı ayak şekil bozukluklarına yol açabilir. Bu uyarıyı, MedipolAcıbadem Bölge Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sevil Bilir ailelere yapıyor.

İlk ayakkabı yürümeyle başlamalı:

Doç. Dr. Sevil Bilir bebeklerin ev içinde ve yürümeye başlamadan önce ayakkabı kullanmasına gerek olmadığını belirtiyor. Ayakkabı ihtiyacı, çocuğun yürümeye başlayıp dışarıda zaman geçirdiği dönemde oluşur. Ölçüm yapılırken ayakların gün içinde en şiş olduğu öğleden sonraki saatlerin tercih edilmesi gerekiyor. Ayakkabıda ön tarafta parmaklar için yaklaşık 1-1,5 santimetre boşluk bırakılmalı; ayakkabı çocuğun ayağını sıkmamalı, parmakların rahat hareket edebileceği alan sağlanmalıdır.

Ayakkabının şekli ve malzemesi nasıl olmalı:

Ayakkabının burun kısmı geniş ve yuvarlak olmalı; sivri ve dar burunlu modeller tercih edilmemelidir. Topuk kısmı ayağı iyi kavramalı ve taban kaymaz özellikte olmalıdır. Ayrıca ayakkabının yumuşak, esnek ve hava alabilen materyallerden üretilmiş olması önemlidir. Deri, kanvas ya da fileli yapılar bu açıdan daha uygundur; sert, havalandırması zayıf malzemeler uzun vadede sorun yaratabilir.

Büyüme takibi ve ikinci el uyarısı:

Çocukların hızlı büyümesi nedeniyle ayak numarası düzenli olarak kontrol edilmelidir. Dr. Bilir bebeklerde ayak numarasının her ay, daha büyük çocuklarda ise en geç 3 ayda bir kontrol edilmesini öneriyor. Ayrıca kullanılan ayakkabının iç yapısı zamanla kullanıcının ayağına göre şekillendiği için başka bir çocuğa ait ayakkabıların kullanılması önerilmez; bu durum ayak sağlığını ve uyumu bozabilir.

Sonuç olarak, görünümün yanı sıra ölçüm, uygun form, malzeme ve düzenli kontrol doğru ayakkabı seçiminde öncelikli olmalıdır. Ailelerin bu kriterlere dikkat etmesi, çocukların ayak sağlığını koruyarak ileride ortaya çıkabilecek ortopedik sorunları azaltır.

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANI DOÇ. DR. SEVİL BİLİR