Sağlık turizmi için Van'da sınır ötesi iş birliği kapısı açılıyor

Kuzey Irak heyeti Lokman Hekim Van Hastanesini ziyaret etti

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) koordinasyonunda Van'a gelen Kuzey Irak Turizm Müdürü ve beraberindeki seyahat acentesi temsilcileri, sağlık turizmi potansiyelini değerlendirmek üzere Lokman Hekim Van Hastanesi'ni ziyaret etti.

Ziyaretin içeriği:

Hastane yönetiminin ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada heyete, hastanenin teknik donanımı, uzman kadrosu, sunduğu sağlık hizmetleri ve sahip olduğu teknolojik altyapı hakkında ayrıntılı bilgiler aktarıldı. Yapılan sunumda, kurumun sağlık turizmi alanındaki yürüttüğü çalışmalar ile uluslararası hastalara yönelik hizmet olanakları da ele alındı.

İş birliği ve değerlendirmeler:

Görüşmede, Van'ın sağlık turizminde önemli bir merkez haline getirilmesi, uluslararası hasta transfer kanallarının güçlendirilmesi ve karşılıklı iş birliği imkanlarının geliştirilmesi üzerinde duruldu. Taraflar, mevcut kapasitenin tanıtımı ve ileriye dönük koordinasyonun önemini vurguladı.

Ziyaretin sonunda hastane yönetimi, organizasyona öncülük eden DAKA başta olmak üzere programa katkı sunan ve katılım sağlayan tüm paydaşlara teşekkür etti.

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI (DAKA) KOORDİNASYONUNDA VAN’A GELEN KUZEY IRAK TURİZM MÜDÜRÜ VE BERABERİNDEKİ SEYAHAT ACENTESİ TEMSİLCİLERİ, SAĞLIK TURİZMİ POTANSİYELİNİ DEĞERLENDİRMEK AMACIYLA LOKMAN HEKİM VAN HASTANESİNİ ZİYARET ETTİ.