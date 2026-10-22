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Çocuklardan evlere sağlık mesajı: Samsun'da öğrenciler sağlık elçisi oldu

Samsun'da 2025-2026'da 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' ile 33 etkinlikte 10 bin 498 öğrenciye ağız-diş, hijyen, beslenme ve acil sağlık eğitimi verildi.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 12:16

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EDİTÖR: Serkan Varol

Çocuklardan evlere sağlık mesajı: Samsun'da öğrenciler sağlık elçisi oldu

Programın amacı ve uygulama yapısı:

'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Programı', Sağlık Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan okul sağlığı iş birliği protokolü çerçevesinde yürütülüyor. Samsun Valiliği koordinasyonunda, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ve Samsun İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle uygulanan programın hedefi; öğrencilere sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmak ve sağlık okuryazarlığını artırmak.

2025-2026 eğitim-öğretim yılında ilkokul düzeyinde kent genelinde düzenlenen 33 etkinlik ile 10 bin 498 öğrenciye ulaşıldı. Program kapsamındaki eğitim konuları arasında ağız ve diş sağlığı, hijyen ve el temizliği, sağlıklı ve dengeli beslenme, 112 acil sağlık hizmetleri, UMKE faaliyetleri ile aile hekimliği uygulamaları yer alıyor.

İki günlük etkinlik modeli:

Etkinlikler iki gün üzerinden planlanıyor. İlk gün öğrencilere teorik eğitimler veriliyor; ikinci gün ise okul bahçelerine kurulan stantlarda uygulamalı faaliyetler yapılıyor. Uygulamalı oturumlarda 112 ekipleri ambulans ve ilk yardım sunumlarıyla acil sağlık hizmetlerinin işleyişini gösteriyor, UMKE ekipleri saha müdahalelerini tanıtıyor.

Bir gün önce eğitim alan öğrenciler, program içinde sağlık elçisi olarak görevlendiriliyor ve öğrendiklerini sınıf arkadaşlarına, ailelerine ve yakın çevrelerine aktarmaları bekleniyor. Çarşamba Mithat Yılmaz İlkokulunda düzenlenen oturumlarda öğrenciler hem bilgilendirildi hem de uygulamalar aracılığıyla sağlık hizmetlerini yakından görme fırsatı buldu.

Yerel iş birliği ve destekler:

Çarşamba İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Seda Nur Turhan, etkinliğin eğitim-öğretim yılının açılış etkinliğine ev sahipliği yapmasının ayrı bir önemi olduğunu vurguladı ve her ilçenin yıl içinde üç-dört etkinlik planladığını belirtti. Turhan, stant çalışmalarında bir gün önce eğitim alan öğrencilerin arkadaşlarını bilgilendirdiğini, konular arasında bulaşıcı hastalıklar, genel hijyen kuralları ve akılcı ilaç kullanımı gibi başlıkların bulunduğunu ifade etti.

Etkinliğe Çarşamba Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Gençlik Merkezi, il emniyet ve jandarma ekipleri, 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve UMKE ekipleri destek verdi. Turhan, organizasyonun canlı ve verimli geçtiğini belirterek destek veren kurumların katkısını kıymetli bulduklarını söyledi.

Programa ayrıca Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Samsun İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras, Samsun İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İrfan Yetik, Çarşamba İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Turgay Ekşi ile eğitimciler katıldı. İlgili yetkililer, programın 2026-2027 eğitim-öğretim yılında kapsamının genişletilerek daha fazla öğrenciye ulaştırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Uygulamanın temel çıktısı olarak; saha deneyimiyle desteklenen teorik eğitimlerin, öğrencileri hem bireysel sağlığa duyarlı kıldığı hem de öğrendiklerini ailelerine taşıyacak bir toplumsal yayılma etkisi yaratmasının beklendiği vurgulanıyor.

&quot;SAĞLIKLI ÇOCUK, SAĞLIKLI GELECEK PROGRAMI&quot; KAPSAMINDA SAMSUN&#039;DA 2025-2026 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA...

"SAĞLIKLI ÇOCUK, SAĞLIKLI GELECEK PROGRAMI" KAPSAMINDA SAMSUN'DA 2025-2026 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA İLKOKUL DÜZEYİNDE DÜZENLENEN 33 ETKİNLİKTE 10 BİN 498 ÖĞRENCİYE ULAŞILDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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