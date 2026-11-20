Oruç Reis Karaçi limanında

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yerli ve milli olarak geliştirilen Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'ni Pakistanlı yetkililerle birlikte Karaçi Limanı'nda inceledi. Geminin Somali'deki ilk kıtalararası görevini tamamlamasının ardından ikinci yurt dışı operasyonu için Pakistan'a ulaştığı belirtildi. Limanda düzenlenen karşılama törenine Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar ile Pakistan Petrol Bakanı Ali Pervaiz Malik de katıldı.

karşılama ve teknik incelemeler:

Törenin ardından Bayraktar, Muhammed Ishaq Dar ve Ali Pervaiz Malik eşliğinde gemiyi gezdi. Heyet, geminin Pakistan açıklarındaki yeni görevi öncesinde yürütülen son hazırlıkları yerinde görmek amacıyla teknik ekip ve mürettebatla bir araya geldi. Yapılan ziyaret sırasında gemideki sistemler ve görev planlaması hakkında bilgi alındı ve gerekli kontrollerin tamamlandığı kaydedildi.

güvertede anlam sohbeti:

Gemi güvertisinde heyet üyeleri arasındaki samimi diyaloglar kameralara yansıdı. Sohbet esnasında Pakistanlı bakanlara Oruç ifadesinin denizcilik ve kaptanlık bağlamındaki kullanımı anlatıldı, Reis kelimesinin ise genel olarak "komutan" anlamı taşıdığı vurgulandı. Bayraktar, görüşme sırasında "Reis" hitabının Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için kullanılan bir söylem olduğuna da dikkat çekti.

KARAÇİ LİMANINA YANAŞAN GEMİ İÇİN BİR KARŞILAMA TÖRENİ DÜZENLENDİ.