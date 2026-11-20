Görüşme ve ana gündem:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Komisyonu’nun Uyum ve Reformlardan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Raffaele Fitto ile Ankara’da bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre toplantıda Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, iş birliğinin geliştirilmesi ve Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ana gündem maddeleri olarak ele alındı.

Gümrük Birliği'nin güncellenmesi:

Bakan Fidan, görüşmede Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin hem Türkiye hem de AB’nin ortak ekonomik çıkarlarına hizmet edeceğini belirtti. Fidan, bu konunun ilişkilere yapılan katkı açısından ayrı tutulması gerektiğini vurguladı ve Gümrük Birliği tartışmalarının farklı bir siyasi zemine taşınmaması gerektiğini ifade etti.

İlişkilerin siyasi engellere bırakılmaması:

Toplantıda ayrıca Türkiye-AB yakınlaşmasının önündeki siyasi engeller gündeme geldi. Fidan, ilişkinin geleceğinin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) tarafından rehin alınmasının doğru bir strateji olmayacağını belirterek, iş birliğinin ortak menfaatler temelinde ilerlemesi gerektiğini söyledi.

Kaynaklar, Fidan’ın Fitto’nun Türkiye ile AB arasındaki iş birliğini güçlendirmeye yönelik çabalarını ve oynadığı yapıcı rolü takdirle karşıladığını aktardı. İki tarafın, ortak çıkarlar doğrultusunda somut adımlar atabileceği vurgulandı.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, AVRUPA KOMİSYONU'NUN UYUM VE REFORMLARDAN SORUMLU KIDEMLİ BAŞKAN YARDIMCISI RAFFAELE FİTTO İLE ANKARA'DA GÖRÜŞTÜ.