MHP'den okula hazırlık seferberliği: Diyarbakır'da yüzlerce öğrenciye kırtasiye ve ayakkabı desteği

MHP Diyarbakır'da eğitim desteği etkinliği

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanlığı, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik bir yardım kampanyası düzenledi. İl binasında gerçekleştirilen dağıtımda, yüzlerce öğrenci için hazırlanan kırtasiye malzemeleri, kıyafet, ayakkabı ve çantalar ailelere teslim edildi.

dağıtımın işleyişi ve katılımcılar:

Etkinlik, MHP Diyarbakır İl Başkanı Hasan Özcoşkun öncülüğünde yapıldı. Dağıtım alanında öğrenciler ve velilerle yakından ilgilenen Özcoşkun, yeni eğitim yılının hayırlı olmasını dileyerek ihtiyaç sahibi ailelere desteklerinin süreceğini belirtti. Öğrencilere teslim edilen paketler; kırtasiye ürünleri, giysi, ayakkabı ve okul çantalarından oluştu.

siyaset ve yerel dayanışma vurgusu:

Başkan Özcoşkun, yapılan çalışmaya ilişkin olarak "Bugün ihtiyaç sahibi ailelerimizin kıymetli evlatlarının okula başlamaları nedeniyle yüzlerce kırtasiye, elbise, ayakkabı ve çanta desteğinde bulunduk." ifadelerini kullandı. Ayrıca Özcoşkun, MHP olarak Diyarbakır halkının her alanda hizmetinde olmaya, vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz mesajını verdi.

Etkinlik, hem öğrencilere doğrudan destek sunması hem de yerel düzeyde dayanışma örneği sergilemesi nedeniyle dikkat çekti. Parti yetkilileri, benzer yardımların ihtiyaca göre sürdürüleceğini bildirdi.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) DİYARBAKIR İL BAŞKANLIĞI TARAFINDAN, YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE ÖĞRENCİLERE KIRTASİYE VE GİYİM YARDIMINDA BULUNULDU.