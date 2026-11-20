Tatvan'da çocukların sesi yükseldi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde düzenlenen yürüyüşte aileler, çocuklarıyla birlikte Gazze’deki insanlık dramına dikkat çekti. Cuma namazı sonrası Hizan Durağı’ndan başlayan kortej, İbadullah Camii önünde son buldu. Katılımcılar Filistin bayrakları ve destek pankartlarıyla İsrail’in saldırılarını protesto etti.

basın açıklaması:

Yürüyüşün ardından yapılan basın açıklamasının açılışını Salih İnan yaptı. Ardından çocuklar adına hazırlanan Susma! Çocuklar Ölüyor! başlıklı metni Muhammed Oruk okudu. Oruk, konuşmasında Gazzeli çocukların yaşadığı kayıplara ve insani ihtiyaçlara dikkat çekti; çocukların oyun oynama, güven içinde yaşama ve eğitim haklarının engellendiğini vurguladı.

Okunan metinde, İsrail’in saldırılarında 22 bin Gazzeli çocuğun şehit olduğu belirtilerek, her birinin bir ismi, bir gülüşü ve geleceğe dair hayalleri olduğu anımsatıldı. Metinde, evlerin, okulların, hastanelerin ve ibadethanelerin yıkılmasının yanı sıra çocukların hayallerinin de yok edildiği ifade edildi ve yardımın erişimine yönelik engeller eleştirildi.

yardım çağrısı ve geniş dayanışma mesajı:

Basın metninde, Gazze’deki çocukların barınma, ısıtma, gıda ve temiz suya acil ihtiyacı olduğuna işaret edildi. Ayrıca altyapının zarar görmesiyle birlikte son sel nedeniyle 70 bin çadırın su bastığı ve mağduriyetin daha da derinleştiği kaydedildi. Katılımcılar, yardımların sınır kapılarında bekletilmesine tepki göstererek koridorların açılmasını ve insani yardımların kesintisiz ulaştırılmasını talep etti.

Konuşmada Gazze ile birlikte Sudan, Yemen, Lübnan, Ukrayna ve Doğu Türkistan gibi farklı coğrafyalarda da çocukların acı çektiği hatırlatıldı ve tüm çocukların güven içinde yaşama hakkının korunması çağrısı yapıldı. Etkinlik, Gazze’de yaşanan insanlık dramına karşı duyarlılık ve dayanışma mesajlarıyla sona erdi.

BİTLİS’İN TATVAN İLÇESİNDE GAZZE’DE YAŞANAN İNSANLIK DRAMINA VE İSRAİL’İN SALDIRILARINDA HAYATINI KAYBEDEN ÇOCUKLARA DİKKAT ÇEKMEK AMACIYLA YÜRÜYÜŞ DÜZENLENDİ.