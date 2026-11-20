İzmir'de son yolculuğu:

Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesinde tedavi gören duayen gazeteci Öcal Uluç, yoğun bakımda yapılan müdahalelere rağmen 89 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi, meslektaşları ve yakın çevresi, Uluç'u son yolculuğuna uğurlamak için bir araya geldi.

Uluç için ilk tören İzmir Gazeteciler Cemiyeti önünde düzenlendi. Ardından Alsancak Hocazade Camii'nde cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazına aile üyeleri ile birlikte Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Önder Aydın, Türkiye Gazetesi İzmir Koordinatörü Yüksel Güven, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Uluç'un cenazesi Güvendik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Meslek yaşamı ve aile bağı:

1937'de Balıkesir'in Manyas ilçesinde dünyaya gelen Öcal Uluç, meslek hayatı boyunca Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok kentte görev yaptı. Basın yaşamında Tercüman, Güneş ve Türkiye gazetelerinin spor servislerinde yazarlık, yöneticilik ve temsilcilik görevlerini üstlendi. Uzun yıllar Türkiye gazetesinde yayımlanan ve okurlar tarafından takip edilen "Uluç Market" başlıklı köşesinde sporun yanı sıra güncel değerlendirmelerini de paylaştı.

Uluç, aynı zamanda gazeteci ve spor yorumcusu Hıncal Uluç'un ağabeyi; gazeteci ve siyasetçi Mehmet Ali Kışlalı ile gazeteci ve akademisyen Ahmet Taner Kışlalı'nın kuzeniydi. Babası Fuat Uluç ise subaylık yapmış ve 13. Dönem milletvekili olarak tanınmıştı. Türk basınındaki uzun yıllara yayılan çalışmaları ve bir kuşağa bıraktığı izlerle Uluç, meslek camiasında hatırlanacak isimlerden biri oldu.

DUAYEN GAZETECİ ÖCAL ULUÇ’UN CENAZE NAMAZI