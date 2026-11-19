Prof. Dr. Gülay Karagüzel'in uyarısı:

Çocukluk çağı obezitesi günümüzde hem dünyada hem de ülkemizde giderek artan bir halk sağlığı sorunu olarak öne çıkıyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gülay Karagüzel çocuklarda erken yaşta başlayan aşırı kilo artışının ilerleyen dönemlerde tip 2 diyabet ve kalp-damar hastalıkları gibi önemli risklere zemin hazırlayabileceğini belirtti. Karagüzel, obezitenin kronik bir hastalık olduğunu ve bu nedenle kapsamlı bir yaklaşım gerektiğini ifade etti.

erken değerlendirme ve tanı:

Çocukluk çağı obezitesinde erken değerlendirme ve uygun müdahale büyük önem taşıyor. Karagüzel, değerlendirme sürecinde yaş ve cinsiyete göre ağırlık, boy, beden kütle indeksi (BKİ) ve bel çevresi ölçümleri alınması gerektiğini söyledi. BKİ değerlerinin çocukluk ve ergenlik döneminde yaşa ve cinsiyete göre farklılık gösterebildiğine dikkat çekerek, değerlendirmelerin çocuğun yaşına ve cinsiyetine uygun referans değerler üzerinden ve hekim muayenesiyle yapılması gerektiğini vurguladı.

okul ve aile iş birliği:

Çocukların günlük zamanının önemli bir bölümünü okul ortamında geçirmesi, okulların obeziteyle mücadelede önemli bir fırsat sunduğunu ortaya koyuyor. Karagüzel, sağlıklı beslenme alışkanlıkları ve düzenli fiziksel aktivitenin bu sürecin temel unsurları olduğunu belirtti. Okullarda ana ve ara öğün düzeni, yemekhane programları, sağlıklı beslenme eğitimi, öğretmenlerin farkındalığı ile beden eğitimi ve sportif faaliyetlerin desteklenmesinin çocukların sağlıklı yaşam alışkanlıkları geliştirmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Ayrıca tek yönlü yaklaşımların yetersiz olduğuna dikkat çeken Karagüzel, beslenme veya fiziksel aktiviteye yalnızca odaklanan uygulamaların yerine okul temelli çalışmaların aile desteğiyle birlikte yürütülmesi gerektiğini belirtti. Çocukların kilo artışının sadece bireysel tercihlerle açıklanamayacağını; aile ortamı, okul yaşamı, sosyal çevre ve toplumsal koşulların bu süreçte etkili olduğunu hatırlattı.

Son olarak Prof. Dr. Karagüzel, çocukluk çağı obezitesinin önlenmesi ve yönetiminde ebeveynler, okullar, toplum ve politika yapıcıların ortak sorumluluk üstlenmesinin önemini vurgulayarak, obezitenin kronik bir hastalık olduğunun unutulmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

PROF. DR. GÜLAY KARAGÜZEL