Dolar 50,0432 +0,03%
Euro 56,4408 +0,34%
Bist 11.536,21 +0,51%
Altın Gram 6.656,77 +1,58%
EUR/USD 1,1260 +0,23%
Brent Petrol 94,22 -0,42%
--°

Üretim hedefleri belirlendi: Düzce'de üç yıllık hayvansal plan onaylandı

Düzce'nin 2027–2029 hayvansal üretim planı, kırmızı ve beyaz et, çiğ süt ve yumurta için asgari ve azami hedeflerle Bakanlığa sunulacak.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 09:01

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Üretim hedefleri belirlendi: Düzce'de üç yıllık hayvansal plan onaylandı

Üç yıllık hayvansal üretim planı görüşüldü

Düzce'nin 2027–2029 yıllarını kapsayan Hayvansal Üretim Planı, Vali Yardımcısı Seyfullah Ordueri başkanlığında düzenlenen Tarımsal Üretim Planlaması İl Planlama Kurulu toplantısında değerlendirildi. Toplantı, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı ve kurul üyeleri ile İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun katıldı.

Gündemde hangi konular vardı:

Toplantıda öncelikle ilin 2026 yılı hayvansal üretim planlaması ele alındı. Ardından 2027, 2028 ve 2029 yılları için kırmızı et, beyaz et, çiğ süt ve yumurta üretiminde öngörülen asgari ve azami üretim miktarları masaya yatırıldı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, dört ürüne ilişkin yıllık üretim miktarları üzerinde mutabakata varılarak onaylandı.

Onay ve sonraki adımlar:

Onaylanan plan, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Tarımsal Üretimin Planlanması Kurulu'na sunulmak üzere gönderilecek. Bu süreç, il genelinde üretimin planlı ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesi için idari ve teknik takip mekanizmalarının işletilmesine zemin hazırlayacak.

Üreticilere yönelik çalışmalar:

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilere yönelik bilgilendirme ve rehberlik çalışmalarını sürdürecek. İl müdürlüğü, planın uygulanması sürecinde üreticilere teknik destek ve eğitim sağlayarak sürdürülebilir üretim hedeflerinin hayata geçirilmesini destekleyecek.

DÜZCE’DE 2027-2029 YILLARINI KAPSAYAN HAYVANSAL ÜRETİM PLANI KAPSAMINDA KIRMIZI ET, BEYAZ ET, ÇİĞ...

DÜZCE’DE 2027-2029 YILLARINI KAPSAYAN HAYVANSAL ÜRETİM PLANI KAPSAMINDA KIRMIZI ET, BEYAZ ET, ÇİĞ SÜT VE YUMURTA ÜRETİMİNE İLİŞKİN ASGARİ VE AZAMİ MİKTARLAR BELİRLENDİ, ONAYLANAN PLAN BAKANLIĞA SUNULACAK.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Trabzon ve Şanlıurfa gazetecileri kültürel ve mesleki dayanışma için buluştu
images

Kreşlerde sevgi, güven ve gelişim odaklı yerinde değerlendirme gerçekleştirildi
images

Adıyaman'da genç odaklı bağımlılıkla mücadele stratejileri değerlendirildi
images

Çizgi film tutkunu Zıpzıp şantiyede ilgi odağı oldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çizgi film tutkunu Zıpzıp şantiyede ilgi odağı oldu

Narlıdere'de firari hırsız polisin parmağını ısırdı, adliyede pişkin tavır sergiledi

gecekonduların insan hikâyelerini belgeleyen film ödülle dönüyor

Organ bağışıyla iki hasta yeniden hayata tutundu

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı

Gölbaşı'nda 29 ekim kutlamaları yağışa rağmen sürdü

Sefo konseriyle Bilecik'te Cumhuriyet coşkusu yükseldi