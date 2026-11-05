Üretim hedefleri belirlendi: Düzce'de üç yıllık hayvansal plan onaylandı

Üç yıllık hayvansal üretim planı görüşüldü

Düzce'nin 2027–2029 yıllarını kapsayan Hayvansal Üretim Planı, Vali Yardımcısı Seyfullah Ordueri başkanlığında düzenlenen Tarımsal Üretim Planlaması İl Planlama Kurulu toplantısında değerlendirildi. Toplantı, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı ve kurul üyeleri ile İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun katıldı.

Gündemde hangi konular vardı:

Toplantıda öncelikle ilin 2026 yılı hayvansal üretim planlaması ele alındı. Ardından 2027, 2028 ve 2029 yılları için kırmızı et, beyaz et, çiğ süt ve yumurta üretiminde öngörülen asgari ve azami üretim miktarları masaya yatırıldı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, dört ürüne ilişkin yıllık üretim miktarları üzerinde mutabakata varılarak onaylandı.

Onay ve sonraki adımlar:

Onaylanan plan, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Tarımsal Üretimin Planlanması Kurulu'na sunulmak üzere gönderilecek. Bu süreç, il genelinde üretimin planlı ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesi için idari ve teknik takip mekanizmalarının işletilmesine zemin hazırlayacak.

Üreticilere yönelik çalışmalar:

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilere yönelik bilgilendirme ve rehberlik çalışmalarını sürdürecek. İl müdürlüğü, planın uygulanması sürecinde üreticilere teknik destek ve eğitim sağlayarak sürdürülebilir üretim hedeflerinin hayata geçirilmesini destekleyecek.

DÜZCE’DE 2027-2029 YILLARINI KAPSAYAN HAYVANSAL ÜRETİM PLANI KAPSAMINDA KIRMIZI ET, BEYAZ ET, ÇİĞ SÜT VE YUMURTA ÜRETİMİNE İLİŞKİN ASGARİ VE AZAMİ MİKTARLAR BELİRLENDİ, ONAYLANAN PLAN BAKANLIĞA SUNULACAK.